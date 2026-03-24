Bayramda Bodrum Yalıkavak Marina'da meydana gelen yangında yedi lüks yat tamamen yanarak batmıştı. Toplam değeri 150 milyon doları aşan batan yedi yatın üçünün Arap şeyhlere, birinin ise Rus oligarka ait olduğu belirlenmişti.

Yanan diğer üç yatın sahiplerinin ise ünlü Türk patronlar olduğu konuşulmuş ama isimlerini kimse öğrenememişti. Ben yanan iki yatın sahiplerinin kim olduğunu öğrendim. Biri sosyete ve iş dünyasının ünlü ismi Ozan Şer'in 'Cher' isimli tahmini piyasa değeri 25 milyon dolar olan motor yatıymış.

Eşi Bahar Şer ile birlikte her yaz Bodrum koylarına demir attıkları yat küle dönmüş. Bayram tatili için Londra'da öğrenim gören oğullarının yanına giden Ozan- Bahar Şer çifti, tatsız haberi alır almaz yurda geri dönmüş.

Yanan yatlardan bir diğeri de Türk sinemasının efsane ismi Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent'inmiş. Bu arada Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ile ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın yatları da yanan yatların birkaç metre ilerisinde demirliymiş.

Aziz Yıldırım'ın Lady Yaz isimli yatına bir yat kala, Demet Sabancı Çetindoğan'ın Desiree Bleue'suna ise dört yat kala yangın söndürülmüş; verilmiş sadakaları varmış...

OYA ECZACIBAŞI ÇOK GURURLANDI

Geçen eylülden beri İstanbul Modern'in önünde sergilenen, Alman sanatçı Bettina Pousttchi'ye ait 'Vertical Highways V02' adlı yaklaşık 6 metrelik heykel uluslararası sanat piyasasında büyük ses getirmişti. Boşuna değilmiş, sanatçının İstanbul'daki eserine benzer bir eseri, geçen hafta New York'ta Rockeffeler Center'ın girişinde sergilenmeye başladı.

İstanbul'daki eserin devamı olan ve 'Vertical Highways V03' adını taşıyan eser, İstanbul'dakini bir kez daha gündeme getirdi. Bu arada bu gelişmeyi, İstanbul Modern'in yönetim kurulu başkanı Oya Eczacıbaşı büyük bir gurur ve mutlulukla sosyal medyada paylaştı. Oya Hanım, doğru seçimler yapıyor ve karşılığını da işte böyle alıyor, bravo...



GÜL BALOSU'NU YİNE KAÇIRMADILAR

Monte Carlo'daki görkemli baloların gediklisi olan İstanbul'un elitleri, hafta sonu da 70. Gül Balosu'daydı. Monaco Prensi II. Albert ve Hannover Prensesi Caroline'in himayesinde, Prenses Grace Kelly Vakfı yararına yapılan baloda, İstanbul'un elitleri yine en ön masada yerlerini aldı.

Balonun bu yılki konsepti Galaxy idi. Ünlü tasarımcının balo salonunu bir uzay üssüne dönüştürerek gezegenler arası bir yolculuk hissi yaşattığı gecenin Türk konukları arasında Neslihan Sabancı, Esra Oflaz, Beste Yurttaş, Aynur Özderici ve Bilge Alemdar vardı.