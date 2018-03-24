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FUNDA KARAYEL
24 Mart 2018, Cumartesi FUNDA KARAYEL

100 çocuktan 74’ü fiziksel aktivite yapmıyor

Geçtiğimiz günlerde Barselona'da katıldığım iki bilimsel beslenme konferansında, ülkemizdeki çocukların beslenmeleriyle ilgili araştırma sonuçları sunuldu. ve 'deki beslenme vakıflarının verileri de son derece şaşırtıcıydı. Toplumun beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilinçlenmesine katkı sağlama, bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarma hedefiyle çalışan Sabri Ülker Vakfı; 11'inci Uluslararası Çocukluk Çağı Obezitesi ve Beslenme Konferansı'nda iki bilimsel oturuma evsahipliği yaptı. Konferansta; yedi yılda 500 okul, 10 il, 6 milyon çocuk, öğretmen ve ebeveyne ulaşan Yemekte Denge Eğitim Projesi, 'en iyi uygulama örneği' olarak sunuldu.
'de yemek yeme alışkanlıklarının oluşması ve değişiminde önemli rol oynayan bilgi kaynakları üzerine, son yıllarda yapılan en kapsamlı çalışmaların anlatıldığı konferansta şaşırtıcı bilgiler verildi.
En üzücü veri; her beş gençten dördünün yapmamasıydı. Spor yapan çocuklar hem daha sağlıklı, hem de daha özgüvenli oluyor. Çocuğunu düşünen ve ağaç yaşken eğilir diyen aileler, çocuklarınızı spora teşvik edin...

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