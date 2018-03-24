?Barselona; rengarenk yaşamı ve zengin yemek kültürüyle her zaman cazibe merkezi olmuş bir şehir. Barselona'ya gitmişken, İspanyol şeflerden paella yapmayı da öğrendik tabii... Sabah plajda yoga yaptıktan sonra, paella workshop'una katıldık. İşte nefis paella tarifi...



MALZEMELER:

2 su bardağı pirinç

0.25 gr. safran

1 çay bardağı zeytinyağı

15-20 adet kabuklu veya iç midye

250-400 gr. karides (kabuklu jumbo)

Altı-sekiz adet taze fasulye (ikiye bölünüp uzun ince dilimlenmiş)

Kalın halkalar şeklinde dilimlenmiş taze yeşil ve/veya kırmızıbiber (isteğe bağlı)

1 domates (küp küp doğranmış)

4-5 diş orta boy sarımsak

Tuz ve birkaç çimdik karabiber Pirinçleri yağda, orta ateşte hafif pembeleşinceye kadar 3-4 dakika kavuruyoruz. Daha sonra domatesleri ve diğer tüm sebzeleri, ezilmiş sarımsağı, safranı, ayıklanmış karidesi ve çiğ iç midyeyi ekliyoruz.

Karides jumboyu ise kabuğuyla pirincin üstüne diziyoruz. Ardından tuz, karabiber ekleyip pirinçlerin üstüne çıkacak kadar sıcak su ekliyoruz.

Kapağı sıkıca kapatıp kısık ateşte pişiriyoruz. Suyunu çekinceye kadar 10-15 dakika pişiriyoruz. Ocağı kapattıktan sonra kapağı kapatıp beş dakika dinlendiriyoruz. Ardından servis edebiliriz.