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FUNDA KARAYEL
01 Nisan 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

Vizyon önerisi

'BİZİM KÖYÜN ŞARKISI'
'Bu güzel pazar gününü nasıl değerlendirsem?' diye düşünüyorsanız, ailenizle birlikte sinemaya doğru yola çıkın.
Hangi filmi izleyeceğinizi kara kara düşünmenize gerek yok. BKM yapımı 'Bizim Köyün Şarkısı'nı, ailenizle birlikte izlemek için plan yapabilirsiniz. Genç yeteneklerin başrolde olduğu filmde; 'da yaşayan '', bir müzik yarışmasına katılmanın hayalini kuruyor ama tüm planları, babasının köye geri dönme kararıyla alt üst oluyor.
'Çınar 've ultra zeki kız kardeşi 'Zeynep', köydeki hayata adapte olmaya çalışırken, birbirinden komik durumlara düşüyorlar. Ama sonunda herkese ders olacak bölüm devreye giriyor.

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