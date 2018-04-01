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FUNDA KARAYEL
01 Nisan 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

Yerli yapımlara gişede kötü karne!

Bir filmin gişede iş yapıp yapmayacağı genelde ilk üç günden anlaşılır. Yıllarca üzerine çalıştığın senaryon, hazırlık aşaman ve çekimlerin karnesini, sadece ilk üç günde iyisiyle kötüsüyle alırsın. Box office verilerine göre; büyük umutlarla vizyona giren yerli yapımlar, ilk üç günde kaybedenler listesine girmiş durumda. 'İnsanlar sinemaya gitmiyor olabilir' demeyin çünkü vizyondaki diğer filmlerin gişeleri yükseliyor.
Havalar da hâlâ sinemaya gitmeye uygun...
Kötü bir karne alıp ilk üç günde listelerin alt sıralarına yerleşen filmlerin başında 'Çocuklar Sana Emanet' yer alıyor. Milyonlarca hayranı olan 'in başrolünü oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturuyor.
Ancak filmin açılış rakamı sadece ve sadece 33 bin 389... Filmin gişesinin kötü olmasını, bir oyuncu ya da yönetmene bağlayamayız elbette. Filmin büyük beklentilerle girip kötü gişe yapması çok üzücü.
Gelelim büyük umutlarla vizyona giren bir diğer filme... O da 'nün son şaheseri diyemeyeceğimiz 'Gerçek Kesit: Manyak' filmi. Ünlü, 'de filmleri merakla beklenen sekiz-dokuz yönetmenden biri. Ancak filminin ilk üç gün gişe rakamı 2 bin 928.
İlk üç günde batan filmlere, popüler oyuncular ile Serhat Teoman'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu 'Mahalle' filmi de ekleniyor ne yazık ki. Filmin üç günlük gişe rakamı bin 678... İki haftalık sonuç ise 3 bin 364.
İlk üç günde kötü karneyle sinemaseverleri selamlayan son film ise ' 2: Afrin'. Bu sonuçların ardından, insan 'Bu filmleri çekenler, izleyiciye acaba şaka mı yapıyor?' diye düşünmeden edemiyor.

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