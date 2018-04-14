Bazı ülkeleri özel kılan şeyler vardır.

Bunlar, Akdeniz'in en büyük adası Sicilya'da fazlasıyla mevcut. Adanın ruhuna, dokusuna, tarihine aşık olmak için sebep o kadar çok ki... Hâlâ aktif olan Etna Yanardağı, Arşimet'in mekanları, üzerinde yaşamış medeniyetlerden kalan tarihi eserleri, yemekleri, canoli tatlısı ile gerçekten yaşanması gereken bir yer Sicilya. Türk Hava Yolları'nın (THY), Mayıs 2014'den bu yana her gün Sicilya'ya direkt uçuşu bulunuyor.

Uçaklardaki doluluk yüzde 70 oranında ama önümüzdeki iki ay içinde doluluk yüzde 100 olacak çünkü bölge en yoğun dönemine giriyor.

Sicilya'da Türkler'in en çok merak ettiği yerlerin başında 'Baba' filminin çekildiği mekanlar geliyor. Türk gezginler, filmin çekildiği yerlerde o ruhu canlı canlı yaşıyorlar.

İtalya'nın ruhunu kavramak istiyorsanız, Goethe'nin de dediği gibi gerçekten önce Sicilya ile tanışmanız gerekir.

Goethe, 1786-1788 yılları arasında hayallerinin ülkesi İtalya'ya gitmiş. Bu gezinin notlarından oluşan 'İtalya Seyahati' adlı kitabı çok satan kitaplar arasına girmiş.

Alman düşünürün vardır bir bildiği diyerek başlıyoruz Sicilya sokaklarını keşfe.



SIRACUSA'DA TÜRK HEYKELİ

Dostoyevski'nin, Shakespeare'in hikayelerinde rastlayacağınız, dünyanın büyük bilimadamlarından biri olan Arşimet'in şehri Sirakuza, tarihin, gözler önünden film şeridi gibi aktığı bir hazine.

Hem doğal güzelliği, hem de geçmiş yüzyıllarda yaşıyormuş hissi vermesiyle eşsiz olan Sirakuza; son yıllarda da birçok kişinin ilk keşif noktası, tabii bizim de. Siracusa'yı gezmeye Ortigia Adası'ndan başlıyoruz.

Ada, ana karaya küçük bir köprü ile bağlanıyor.

Bu köprünün etrafında çok sayıda balıkçı tekneleri var.

Biraz yürüdükten sonra kendimizi Duomo Meydanı'nda buluyoruz. Meydandaki katedral 640 yılında Bizanslılar tarafından inşa edilmiş.

Araplar döneminde cami olarak kullanılan katedral, Normanlar döneminde kilise olmuş. Meydana bakan Regina Lucia'ya oturuyoruz, girişte bizi testa di morı heykelleri karşılıyor.

Sicilya'da hemen hemen her dükkanda göreceğiniz bu heykellerden biri Türk. Bir rivayete göre aşk hikayesi sonucu kafaları kesilmiş iki aşığın heykelleri Sicilya'nın ikonu haline gelmiş.



THY YAKINDA PALERMO'DA

'Eğer Sicilya'yı bir yerlerden anlatmaya başlayacaksanız, söze mutlaka Palermo'dan başlamanız gerekiyor' diye birçok mesaj aldım ama bunu THY'nin bir sonraki keşfine saklıyoruz.

Bir rivayete göre Palermo, Türkler'in kendini en çok evinde hissettiği İtalyan şehriymiş.

Hep birlikte sevinmeliyiz çünkü milli havayolumuz THY, önümüzdeki aylarda direkt Palermo uçuşlarına başlayacak. Yaz sezonu için tarifeye alınan Palermo uçuşu ile THY, kenti dünyaya bağlayacak. Harika üç günlük Sicilya tatilinin özeti: 'Baba Corleone'nin yetiştiği topraklar kesinlikle görülmeden anlatılamaz yerlerin başında geliyor.



'BABA' FİLMİNİN SETİ TAORMINA

İkinci gün gittiğimiz Taormina, son dönemde Türkler'in akınına uğruyormuş. 'Baba' filminin meşhur tiyatro sahnesini hatırlayacaksınız; bu sahnede yer alan şehrin en önemli tarihi eserlerinden Yunan- Roma antik tiyatrosu, Yunanlar tarafından inşa edilmiş ancak daha sonra Romalılarca büyütülerek birçok gösteriye evsahipliği yapmış. Binaların hemen tümü son derece bakımlı. Balkonların çiçekler ve heykellerle süslendiği Taormina, kesinlikle keşfedilmesi gereken yerlerden.