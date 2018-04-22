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FUNDA KARAYEL
22 Nisan 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

iPhone ile çekilen ilk yerli film

Dünya çapında üne sahip olan yönetmen 'ın yeni filmi 'Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler', daha senaryo aşamasındayken ödülleri toplamaya başladı. Roma 'nde Eurimages Özel Ödülü'nü kazanan film, Saraybosna Film Festivali'nde de ARTE ödülünün sahibi olmuştu. Film, 28 Şubat sürecini iki farklı pencereden birbirine bağlantılı olarak anlatıyor. Çok önemli bir hikayeyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan Ataman, aynı zamanda bir ilki de gerçekleştirdi: Film, 8 ile çekildi. Son dönemde sinemacılar, iPhone'un gücünü keşfedince bu şekilde çekilen filmlerin sayısı da arttı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Film Festivali'nde izlediğimiz Steven Soderbergh imzalı dram 'Unsane'den, Oscar'lı belgesel 'Searching for Sugar Man'e kadar pek çok yapım iPhone'la çekildi. Ne mutlu ki, bu filmler arasına bir tane de Türkiye'den ödüllü bir yapım ekleniyor.

KADRO ÇOK SAĞLAM
Sette ne monitörler, ne kablolar, ne de devasa kameralar var; sadece iPhone kamerası ve farklı merceklerle çekim yapılıyor. Yapımcılığını Sercan Tevs'in üstlendiği filmde; 'Hilal' ve 'Feza'yı Ozan Güçlü ve Nazlı Bulum oynuyor. 'Diğer Gezegenler' olarak bilinen diğer oyuncular ise Ünal Silver, , , , Lila Gürmen, Hakan Karsak, , Nalan Kuruçim, Seyhan Arman ve Ayşe Melike Çerçi... Bu sağlam kadroyu bir araya getiren kast direktörü Selim Bahar'ı tebrik etmek gerek. la çekilen bir Türk filmi oluşu ve yüksek profilli bir yönetmenin imzasını taşıması, şimdiden merak uyandırdı. Sanıyorum, Kutluğ Ataman'dan sonra akıllı telefonlarla çekilen filmleri beyazperdede daha çok görmeye başlayacağız.

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