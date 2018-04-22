Dünya çapında üne sahip olan yönetmen Kutluğ Ataman'ın yeni filmi 'Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler', daha senaryo aşamasındayken ödülleri toplamaya başladı. Roma Film Festivali'nde Eurimages Özel Ödülü'nü kazanan film, Saraybosna Film Festivali'nde de ARTE ödülünün sahibi olmuştu. Film, 28 Şubat sürecini iki farklı pencereden birbirine bağlantılı olarak anlatıyor. Çok önemli bir hikayeyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan Ataman, aynı zamanda bir ilki de gerçekleştirdi: Film, iPhone 8 ile çekildi. Son dönemde sinemacılar, iPhone'un gücünü keşfedince bu şekilde çekilen filmlerin sayısı da arttı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Film Festivali'nde izlediğimiz Steven Soderbergh imzalı dram 'Unsane'den, Oscar'lı belgesel 'Searching for Sugar Man'e kadar pek çok yapım iPhone'la çekildi. Ne mutlu ki, bu filmler arasına bir tane de Türkiye'den ödüllü bir yapım ekleniyor.



KADRO ÇOK SAĞLAM

Sette ne monitörler, ne kablolar, ne de devasa kameralar var; sadece iPhone kamerası ve farklı merceklerle çekim yapılıyor. Yapımcılığını Sercan Tevs'in üstlendiği filmde; 'Hilal' ve 'Feza'yı Ozan Güçlü ve Nazlı Bulum oynuyor. 'Diğer Gezegenler' olarak bilinen diğer oyuncular ise Ünal Silver, Hande Ataizi, Ahu Yağtu, Şenay Gürler, Lila Gürmen, Hakan Karsak, Nursel Köse, Nalan Kuruçim, Seyhan Arman ve Ayşe Melike Çerçi... Bu sağlam kadroyu bir araya getiren kast direktörü Selim Bahar'ı tebrik etmek gerek. Akıllı telefonla çekilen bir Türk filmi oluşu ve yüksek profilli bir yönetmenin imzasını taşıması, şimdiden merak uyandırdı. Sanıyorum, Kutluğ Ataman'dan sonra akıllı telefonlarla çekilen filmleri beyazperdede daha çok görmeye başlayacağız.