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FUNDA KARAYEL
22 Nisan 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

Doğallıkla abartıyı harmanlayan bir mizah

Haftanın iddialı komedi filmi, BKM yapımı ''; izleyiciye ilk dakikadan son ana kadar kahkaha vâdediyor. 'nun program çekimiyle başlayan film, Sicimoğlu'nun çiğköfteden beklentisi ve 'nun gazabına uğramasıyla komedi dozunu yükseltiyor. Yüksek tempo, filmin son sahnesine kadar hiç düşmüyor. 'Cici Babam'; babalarının ölümünden sonra, annelerinin yeni birisiyle birlikte olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşlerin, kendisini onlara kabul ettirmeye uğraşan 'cici baba' için yaptıkları sinsi planları konu alıyor. Meltem Bozoflu Gölebeyi'nin yönettiği film, iyi yazılmış karakterleri ve oyuncu performanslarıyla öne çıkıyor. Onur Buldu ve , karı-koca rolünde her sahnede ayrı döktürüyor. Ama bir karakter var ki; o her göründüğünde gülmekten gözden yaşlar geliyor. Filmde sürekli protest müzik yaptığını söyleyen Onur Atilla, mimikleri ve bedenini çok iyi kullanıyor. Cici babayı canlandıran Mahir İpek ise bu rol için çok doğru bir seçim olmuş. Rastalı saçları, köydeki duruşu ve konuşmasıyla öne çıkan İpek, sözel komediye çok yakın bir oyuncu. Son dönemde yerli komedi sinemasındaki abartılı oyunculuk ve aşırıya kaçan mimik kullanımı, 'Cici Babam'da da var ama bu izleyiciyi hiç rahatsız etmiyor. Onların farkı; uyumları, enerjileri ve yetenekleri...
İç güveysi damadı oynayan Burak Topaloğlu, romantik komedilerden fırlamış muhafazakar bir karakter olarak muhteşem bir performans sergiliyor. Filmin en komik sahneleri ise konuk oyuncuların yer aldığı bölümler... Alper Kul ve , birer sahnede görünseler de hemen akılda yer eden karakterlere imza atmışlar. İrem Sak, 'Falcı Şevkiye' rolünde "Şimdi seni kurşun yağmuruna tutacağım!" diyerek Derya Karadaş'a kurşun döküyor. Özetle; doğallıkla abartının karşılaşmasından çıkan harika bir mizah. Pazar gününü gülerek geçirmek isteyenlere iyi seyirler...

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