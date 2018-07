‘Süper Kahraman rolü için çok mutluyum’

'Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yeni macerası 'Ant-Man ve Wasp' nihayet izleyiciyle buluştu. Tüm dünyada 519 milyon dolar gişe hasılatı elde eden 2015 yapımı 'Ant-Man'in devam halkasında Janet Van Dyne karakterini canlandıran başarılı aktris Michelle Pfeiffer, filmle ilgili sorularımızı yanıtladı...

'Marvel' ile ilk karşılaşmanız nasıl oldu?

İlk karşılaşma 'Spider- Man' ve sonra da 'Iron Man' ile oldu her ikisini de çok sevmiştim.

'Marvel'ı çocuklarım üzerinden keşfettim diyebilirim.

Sonra 'Ant-Man'i izledim ve filmi çok beğendim. Her zaman büyük bir Paul Rudd hayranıydım zaten. Film çok zekice ve komikti, ayrıca da gerçeklerle temellendirilmiş olduğundan çok sıra dışı bir tonu vardı. Bana kalırsa bu onu, izlediğim diğer birçok süper kahraman filminden ayırıyordu.

Karakterinizden ve senaryodan biraz daha bahsedebilir misiniz?

'Janet Van Dyne'ın, 'Marvel' çizgi roman dünyasında böylesine belirleyici bir rolü olması çok hoşuma gitti.

Avengers'ın kurucu üyelerinden biriydi ve çok önemli bir süper kahramandı. Ben de bir süper kahramanı canlandırdığım için çok mutluyum. Tüm yaştan ve nüfustan kadınlara, hâlâ herkese; dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdiğimize ve güçlü olduğumuza dair bir mesaj veriyor.

Paul Rudd ile çalışmak nasıldı?

O eşsiz biri. Kendine has bir espri anlayışı var. O çocuksu yüzünün ardında çok keskin, tatlı ve muzip bir espri anlayışı yatıyor.



PEYTON EĞLENCELİ

Peki ya Michael Douglas?

Michael Douglas, çok alımlı ve zarif. Keskin bir espri anlayışı var ve çevresine zeka saçıyor. Filmde 'Hank Pym'in kendini beğenmişliğini dengelemeyi başardı. Bana kalırsa bu devam filminde daha önce görmediğiniz ölçüde savunmasızlığını izleyeceksiniz.

Diğer rol arkadaşlarınız nasıldı?

Tüm bu oyuncular yılardır beğendiğim ve çalışmak istediğim kişiler. Yani beğendiğim ve saygı duyduğum bu insanlarla çalışmak çok heyecan vericiydi

Peyton nasıl bir yönetmen?

Peyton, sıra dışı bir çocuksuluğa sahip ve ciddi ayrıntıcılığının yanında bir çeşit çocukça şevki var.

Birçok yönetmende bunu bulamazsınız. Bir oyuncu olarak, her zaman bir şeyleri gözden kaçırdığıma dair bir korkum vardır. Ama onun gibi birisi işin başındayken sizin bir şey kaçırmanıza izin vermeyecektir. Çok eğlenceli bir set ortamıydı.

'Marvel' ailesinden olmayı çok seviyorum. Bu filmi yapmaya, bu oyuncularla çalışmaya, bu rolü oynamaya bayıldım. Dürüst olmak gerekirse, kendimi çok şanslı hissediyorum.

Setlerden herhangi biri sizi şaşırttı mı?

Laboratuvar seti gerçekten olağanüstü ve çok gerçekçiydi.