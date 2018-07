Berkay'ın kulisine baskın! Mum, hoparlör ve sağlıklı atıştırmalıklar

Sanatçıların sahneye nasıl hazırlandıklarını, seyirci karşısına çıkmadan önce neler yaptıklarını hep merak etmişimdir. Sahne öncesi birbirinden farklı istekleri olanlar vardır; kulisine halı serdirenler, güllerle donatanlar, özel koltuklar getirtenler, hatta tüm kapı kollarını dezenfekte ettirenler... Bu konu aslında biraz da kulaktan dolma bilgilerle dolu. Peki Bodrum'da sahneye çıkan ünlü sanatçıların kulis istekleri neler? Bu sonunun yanıtını öğrenebilmek, biraz kulis teftişi yapmak için geçtiğimiz günlerde Bodrum People'a gittim. İstanbul'da kışın iyi yemek, şık ortam ve canlı müziğin bir arada olabileceğini kanıtlayan mekan; Bodrum Türkbükü Kuum Hotel'in içindeki yazlık adresinde birbirinden başarılı sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. GÜNAYDIN'ın People'da gerçekleşen yılbaşı partisinde, Berkay'ın performansı günlerce konuşulmuştu. Tabii en çok merak edilen de insanları bir dakika bile yerlerine oturtmadan dans ettirebilmenin arka planında neler olup bittiğiydi. Bu merak duygusuyla Bodrum People'da Berkay'ın kulisini ziyaret ettim. Bu kadar eğlendiğim bir kulis sohbeti hatırlamıyorum.

OLUMSUZ KONUŞMAK YASAK

Kulisinde loş ışık seven Berkay, Rihanna gibi odanın mumlarla donatılmasını istiyor yani aslında tek lüksü mum. Bence gayet masum bir istek; Beyonce gibi kırmızı tuvalet kağıdı isteyen bile var. Kulis hazırlandıktan sonra kendisi gelene kadar kimsenin odaya girmesini istemiyor. Sigara içen birinin ise kulisine girmesine tahammülü bile yok. Ünlü şarkıcı odasında; dilimlenmiş karpuz, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, elma, Antep fıstığı, ceviz, badem gibi taze meyve ve sağlıklı atıştırmalıkların dışında limonlu naneli suyun bulunmasını da arzu ediyor. Öte yandan kuliste herhangi birinin olumsuz konuşmasına da asla izin vermiyor. Örneğin ulaşımla ya da orkestrayla ilgili yaşanan sorunların yanında konuşulmasını istemiyor. Berkay'ın hoparlörü olmazsa olmazı çünkü sahne öncesi dinlediği özel müzikler var. Daha çok yabancı müzik tercih ediyor. En çok dinlediği isimler ise Kendrick Lamar, Michael Buble ve Maluma. Berkay, şu an dünyanın yükselen iki değerinin Maluma ve Dua Lipa olduğunu söylüyor. Berkay'ın sahnede takip ışığı talebi yok. Ünlü sanatçı bu ışıkla ilgili "Bunu kadın sanatçılar daha çok seviyor" diyor. Bütün yaz haftanın dört günü sahneye çıkacak olan, yaz sonu ise 11 ayrı ülkede konser vermeye hazırlanan Berkay, çok heyecanlı. Ünlü şarkıcı, sahne performansları için her gün spor yapıyor ve uykusuna önem veriyor. Berkay, "Yeterli derecede uyumazsam bu sahneme yansır" diyor. Berkay'ın kulisinin dışında merak ettiğim bir kulis var; Deniz Seki'ninki. Seki'yi de ilerleyen günlerde ziyaret edip sizlerle paylaşacağım.





SAHNE ÖNCESİ KIZI ARYA'NIN SESİNİ DİNLEDİ

Berkay, sahnesine dakikalar kala eşini arayıp kızı Arya'nın sesini dinledi. Ünlü popçunun bugünlerdeki en büyük mutluluğu; Arya'nın ayakta durmaya ve yürümeye başlaması.

Ünlü şarkıcı gecede kendisini dinlemeye gelen Seda Sayan ve Safiye Soyman'ı sahneye davet etti.

Berkay'ın orkestrasıyla uyumu da çok iyi; birlikte hem çok eğlendiler, hem de seyirciyi eğlendirdiler. Ünlü popçu, "Sahnede çok eğleniyorum, Bodrum'a yerleşeceğim bu gidişle" diyor.