Erdal Özyağcılar: Reçel yapmak bizim için rehabilitasyon

Erdal-Güzin Özyağcılar çifti ile kızları Zeynep; yazları Türkbükü’ne tepeden bakan yeşillik içindeki evlerinde geçiriyor

Sanat dünyasının duayen çiftlerinden Erdal-Güzin Özyağcılar ve onlar gibi sanata meraklı kızları Zeynep Özyağcılar, yazı ailecek Bodrum'da geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde Özyağcılar Ailesi'nin, Türkbükü'nün tepesindeki yeşillikler içindeki evlerine konuk oldum. Güzin Abla'nın evin duvarındaki nazar boncuğu koleksiyonundan Erdal Abi'nin nasıl zayıfladığına kadar pek çok konuda sohbet ettikten sonra mutfağa girdik.



'NEŞELİ GÜNLER' GİBİ

İtalyan yemekleri ve reçel yapımında oldukça iddialı olan Erdal Özyağcılar'ın tarifleri dillere destan. İlk olarak reçel yapımının püf noktalarını öğrendim ondan. "Bak kızım, vişne zamanı manavından reçellik vişne isteyeceksin" diye başladı anlatmaya... Ardından şöyle devam etti: "1 kilo vişneyi yıkayıp suyunun süzülmesini bekle. Çekirdeklerini çıkar. 1 kilo vişneye, 1 kilo şeker koy."

O sırada Güzin Abla "İsteyen şekersiz de yapabilir, ben bal koyuyorum" diyerek söze girdi. Burada 'Neşeli Günler' filmindeki meşhur turşu suyu kavgasına benzer diyaloglar başladı tabii. Erdal Özyağcılar, tarifine kaldığı yerden şöyle devam etti: "Üzerindeki köpüğü al, kısık ateşte kaynayan reçelin içine yarım limon suyu ya da 1-2 adet limon tuzu ekleyip karıştır. Bu uzun vadede reçelinizin şekerlenmemesini sağlar. İyice soğuduktan sonra kavanoza koy; önce oda sıcaklığında, sonra dolapta sakla."

Erdal Abi, tarifi verdikten sonra "Kalk hadi yapalım" demesin mi? Hep birlikte mutfağa geçtik. Erdal Abi mutfakta Güzin Abla'nın turşularını gösterdi. Bu kez tarif verme sırası Güzin Özyağcılar'daydı: "Günlük biber turşusu yapıyorum. Çarliston biberi alıyorsunuz, uçlarını kesiyorsunuz. Büyük bir tencerede su ve biberleri kaynatıyorsunuz. Sirke, sarımsak ve tuz karışımı hazırlıyorsunuz. Karışımı biberlerin olduğu kavanoza koyup ağzını kapatıyorsunuz. Bir gün bekletip yiyorsunuz."

"Reçel, turşu ve yemek yapmak bizim için rehabilitasyon" diyen Erdal Özyağcılar, İtalyan şeften öğrendiği somon tarifini de paylaştı: "Somonun karın kısmından iki parça al, bol suda yıkadıktan sonra peçeteyle kurula. Bir tabakta üç çorba kaşığı tuza, bir çorba kaşığı şeker, karabiber, kekik, pul biber ve bir limonun suyunu ekleyip karıştır. Somonu karışımla ovduktan sonra, iki somonun arasına dereotu koyup streç filmle sar. Ardından alüminyum folyayla kaplayıp üç gün dolapta beklet. Ama her gün dolaptan çıkarıp somonları döndürmeyi unutma. Üç gün sonra dilim dilim tabağa koy. Kızarmış ekmeğe labne peyniri sür, üzerine somonu koy, kırmızı soğanla bir güzel ye."



'EVDEN PEK ÇIKMIYORUZ'

- Erdal Abi ve Zeynep; bana evi gezdirirken, evin dekorasyonundaki her detayın Güzin Abla'ya ait olduğunu söylüyorlar. Nazar boncuğu koleksiyonundan ahşap boyamalara, oturma gruplarından terasa kadar her şeyi Güzin Abla yapmış."Türkbükü kalabalığında tatil yapmak nasıl?" diye sorduğumda ise hepsi bir ağızdan şöyle diyor: "Biz pek çıkmıyoruz ki, evde çok mutluyuz."



'SAHNE OLSUN BANA YETER'

- Özyağcılar Ailesi, yeni sezonda 'Kral Ölüyor' adlı oyunla izleyici karşısına çıkacak. Üç farklı film için de görüştüğünü söyleyen Erdal Özyağcılar, "Bana kamera olsun, sahne olsun yeter. Tek heyecanım bu" diyor.



ÖĞLE YEMEĞİ YEMİYOR SU JİMNASTİĞİ YAPIYOR

- "Geçen gün yemek yapmak için 7'de mutfağa girdim, 10'da çıktım" diyen Erdal Özyağcılar'a, "Bu kadar güzel yemeğe rağmen nasıl zayıfladınız?" diye sordum. Gülerek şöyle cevap verdi: "Öğle yemeği yok. Çok disiplinliyim. Her gün 45 dakika su jimnastiği yapıyorum ve yürüyorum. Ramazan'da oruç tuttum, o zaman da çok zayıfladım. Günde sadece iki dilim ekşi mayalı ekmek yiyorum."