Bayram tatilinde Bodrum’un perde arkası

Resmi rakamlara göre tam 2 milyon kişi bayram tatili için Bodrum'u tercih etmiş. Bu rekor rakam hafızalarda iyi mi, kötü mü yer etmeli; birçok yönüyle tartışılmalı. İlki, Bodrum bu kadar insanı kaldırabilir mi? Nitekim kaldırmadı, kaldıramadı. Ne evler, ne oteller, ne de yollar yetti; insanlar sokağa döküldü. İstanbul'un trafiğinden, kalabalığından, stresinden uzaklaşmak isteyenler yine aynı kalabalıkla, aynı trafikle, stresle Bodrum'da boğuştular. Şehirde birbirini sürekli gören insanlar daha hiç özlemeye fırsat kalmadan omuzları birbirine çarpışarak karşılaştı. Sahiller o kadar kalabalık ki; değil şezlong, üzerine havlu serilecek kum bile bulmak mümkün değildi. Peki bütün bir yılın stresini ve yorgunluğunu atmaya çalışmak bu muydu? Yolda yürüyememek, hiçbir mekanda yer bulamamak, evine, oteline iki saatte ulaşmak, sokaklarda, şezlongta, arabada, çadırda yatmak. Bu soruya 2 milyonun yarısı 'Hayır' diyecektir, diğer yarısı ise 'Evet' deyip dönüş yolunda küfürleri birbiri arkasına sıralayacaktır.



ARABALAR OTEL OLDU

Bayram boyunca sabah yürüyüşlerinde 2 milyonun Bodrum'a fazla geldiğinin resmini fotoğrafladım ki sizlerle paylaşabileyim. Sahillerde şezlonglarında, arabada uyuyanlara ve çadırda kalanlara tanık oldum. Çadırda kalanlar, otelde kalan birçok kişiye göre şanslıydı. Bodrum Kumbahçe plajında denize nazır çadırlarını kurmuşlar, geceyi macera ruhlu geçiriyorlardı. Son model arabalarında uyuyanlar da vardı; sosyal medyalarına baksanız happy hour'larda eğleniyorlar ama akşam arabada uyuyorlardı. Yine 'Değdi mi?' sorusunu sormadan edemiyorum. İçimi acıtan da çöplerdi. Yerdeki çöpler almış başını gidiyordu. Diğer yandan Bodrumlular'la konuşunca tatilcilere 'Gelmeyin' uyarısı yaptıklarını öğrendim. İstanbul'dakiler ise trafiğin yoğun olmadığı halini sürekli paylaşıp 'Aman dönmeyin' diyordu. Bodrumlular'ın açıklaması şöyleydi: 'Doluyuz, yer yok, gelmeyin, kapattık. Haa illa gelecekseniz de yerlere çöplerinizi atmayın, sokak hayvanlarımıza iyi bakın, yolda yürürken birine çarparsanız 'Af edersiniz' demeyi bilin, begonvillerimizi kopartıp kafanıza taç yapmayın, dolu diye mekana alınmadığınız zaman güvenliklerimizi dövmeyin.' Aslında akıllı olmayan cep telefonları tekrardan popüler olsa, bu akın akın insan selinin tek bir yere odaklanması son bulacak. Bu da bu bayramın dileği olsun.