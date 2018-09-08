Körolası Çöpçüler ekibine büyük alkış

Akyaka'ya gittiğim hafta sonu, bayram tatili bitmesine rağmen hâlâ çöp meselesi konuşuluyordu. Tatilini Akyaka'daki ormanlık alanda çadır ve karavanlarda geçirenlerin bıraktığı çöpler, tepki çekmişti. Akyaka'da yaşayan Körolası Çöpçüler ekibi, bu çöplerin hepsini topladı. Körolası Çöpçüler ekibinden kitesurfçü Emre Koca'ya çöp konusunu sorduğumda, "Sizin evinize bayramda misafir gelmiyor mu? Gittiklerinde nasıl evi süpürüyorsanız, biz de onu yapıyoruz" diye yanıt verdi. Bu yazın en güzel yanlarından biri, çöp toplama meselesi oldu. İyi ki böyle güzel insanlar var...