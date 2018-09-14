Sanatseverler için Eylül ayı çok önemli çünkü şehirde peş peşe sanat etkinlikleri düzenlenmeye başladı. Merakla beklenen etkinlikler arasında;

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galerilerini, sanatçılarını ve eserlerini İstanbul'da bir araya getiren 13'üncü Contemporary Istanbul başı çekiyor. Fuar, bu yıl yenilikleri ve eserleriyle çok konuşulacak.

20-23 Eylül tarihlerinde, çağdaş sanatın önemli örneklerini Akbank'ın ana sponsorluğunda sanatseverlerle buluşturacak olan etkinlik öncesi, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ile Sofa Hotel'de bir araya geldik.



YATIRIM ARTIYOR

Etkinlikte bu yıl, 54'ü yurt dışından olmak üzere 83 galeri ile 400'ü yabancı 650 sanatçının 2 bin eseri yer alacak. Güreli'ye, "Eserler genelde Euro ve dolar üzerinden satılıyor, bu konuda sanatseverler için ne düşündünüz?" diye sordum. Güreli, "Uzun zamandır bütün galerilerle en çok konuştuğumuz konu bu" diyerek, döviz krizi nedeniyle iki İranlı galerinin son anda fuardan çekilmek zorunda kaldığını belirtti. Güreli ayrıca, Batılı galerilere de "Fiyatları makul seviyede tutun ve pazarlığa hazır olun" tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

Yabancı galeriler pazarlığa hazır, peki Türk galeriler ne yapacak? Onlar da düşünceli bir davranış sergileyerek, eserlerini TL üzerinden satacakmış. Contemporary Istanbul daha başlamadan, ilk eserini bu örnek hareketiyle sergiledi. Şimdi gelin, bu esere hep birlikte değer biçelim. Duyarlılık, hassasiyet ve insani yönüyle bu esere paha biçilemez. Türk lirasıyla ülkesindeki sanat fuarına destek olan galerinin eserlerine doyum olmaz...





Ali Güreli, Contemporary Istanbul'u ziyaret edenlerin yüzde 50'sinin yaş ortalamasının 30- 34 yaş aralığında olduğunu söyledi. Gençlerin sanata ilgisi umut verici, bu yıl bu rakam daha da artar umarım. Son yıllarda Türkiye'de sanat eserlerine sahip olmanın, manevi hazzın dışında getirdiği yüksek ve istikrarlı sermaye getirisine duyulan güvenin yükseldiğine dikkat çeken Ali Güreli, şunları söyledi:

"Bu hızlı yükselişin ardında; dövizin dalgalandığı bu ekonomik durumda, en istikrarlı emtianın sanat olduğunun anlaşılmasının yattığını söyleyebiliriz. Türkiye'deki koleksiyoncu sayısında son yıllarda yaşanan ciddi artışın, gelecekte de aynı doğrultuda artacağını söylemek kehanet olmaz.

Sanata yatırım, bireyler ve kurumlar için olduğu kadar, İstanbul ve Türkiye için de çok önemli. Contemporary Istanbul olarak, İstanbul'un bu bölgede birinci sırada ve dünyada ise her zaman ilk beşte gelen sanat-kültür şehirleri arasında yerini alması gerektiğini düşünüyoruz.

Stratejimizi bu hedef doğrultusunda belirliyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz."