Yaz bitti, tam da soğuk havalara alışmaya çalışırken yurt dışındaki festivallerin programlarına bakıp hayal kurduğumuz zamanlar yaşıyoruz. Neyse ki hayaller gerçekleşmek için vardır diyerek, hayalini kurduğum festivalin peşinde Berlin'e doğru yola çıkıyorum. Red Bull Music Festival, 'Neden bizim şöyle güzel bir festivalimiz yok?' diyenleri duymuş olacak ki, tüm dünyada bu yıl ilk kez düzenleniyor. Festival, 16 şehirde bienel tadında müzik şöleni yaşatacak. Festival'in amacı, düzenlendiği şehrin ruhuna özgü deneyimler ve kürasyonlarla müziğin nabzını tutmak ve katılımcılara daha önce yaşamadıkları bir festival deneyimi sunmak. Festival, düzenlendiği tüm ülkelerde -bazı ülkelerde bir gün, bazı ülkelerde bir ay sürebiliyor- müziği ve şehri kutlayan bir program sunuyor. Şimdi sıra İstanbul Red Bull Music Festivali'nde! Festival, 26-30 Eylül'de İstanbul'a geliyor, hatta yola çıktı bile.



MÜZİK FESTİVALİNDEN FAZLASI

Şimdilik, Doğu Berlin'de bulunan tarihi kayıt alma stüdyosu Funkhaus'tayız. Her şey festival için özel olarak dizayn edilmiş. İnanılmaz set uplar, hiç durmayan kesintisiz müzik ve çok eğlenen bir gençlik. Buna sadece müzik festivali demek haksızlık olur. Müzik etkinliklerinin yanı sıra sergiler, film gösterimleri ve söyleşiler var. Dansa, müziğe ara verip dışarı her çıktığımda ayırı bir görsel şölenle karşılaştım. Eski binanın her bir köşesinin ruhu bambaşka; karanlığın içinden çıkıp bir anda lazer şov ya da sanatsal afişlerle karşılaşıyorum. Festivalin Berlin ayağında; Nina Kraviz, Janelle Monae, Oneohtrix Point Never, Sevdaliza, Pusha T, Tony Allen, Jeff Mills gibi dünyaca ünlü isimler sahnedeydi. Akademi mezunlarından Marie Davidson da kentin banliyösü Kreuzberg'de yer alan Prince Charles adlı mekanda kabine girdi. Müzik festivalinden çok daha fazlasına, bienal havasında bir şölene hazırsanız, söyleyeyim; Berlin'de olan biten ne varsa İstanbul'a da geliyor. Berlin'de festivalden kalan zamanlarımızı Redbull Müzik Akademisi'nde geçirdik. Bu akademi, Red Bull Music'in eğitimsel tarafı ve uluslararası bir müzik enstitüsü. Akademi, her yıl binlerce başvuru arasından enstrümantalist, solist, DJ ya da prodüktör ayırt etmeden 60'ı aşkın müzisyeni kabul ediyor. 20 yılda dünyanın farklı kentlerinden ve kültürlerinden bine yakın müzisyeni bir araya getiren Akademi'ye, Türkiye'den de İskeletor, Kaan Düzarat, Ah! Kosmos, Seretan, Ahu gibi birçok isim katıldı. Beş hafta süren Red Bull Music Academy'de katılımcılar kendileri için hazırlanan stüdyolarda kayıt alma şansı yakalıyor. Kayıt alınan odaları gezerken, genç müzisyenler gibi biz de düzenlenen atölyelerde enstrüman ve ekipman kullanımını destekleyecek eğitimlere şahit olduk.



İSTANBUL'DA NELER OLACAK?

Berlin'in ardından 26-30 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek festival; beş güne yayılan dört konsept, film gösterimleri ve iki sergi er alacak. Arıca 60 sanatçı, yedi ayrı mekanda müzikseverlerle buluşacak. Babazula'dan Murat Ertel'in kürasyonunu üstlendiği ilk konsept Round Robin'de, 16 müzisyen, doğaçlama düetler sunacak. Art of B Movies konseptinde söyleşi, film gösterimleri, sergiler ve Gaye Su Akyol'un Bubituzak ile birlikte gerçekleştireceği bir canlı film konseri yer alacak. Akyol ve Bubituzak 27 Eylül Perşembe akşamı 'Yılmayan Şeytan' filmi gösterilirken aynı anda filme canlı müzik yapacak. Hip hop kültüründeki 'Doğu-Batı' çekişmesi, İstanbul Boğazı'nın ortasında bir MC ve beatmaker'ı bir araya getirecek. Akşamında Zorlu PSM'de gerçekleşecek konserde ise Ezhel ve konukları, Kamufle ve arkadaşları, Litle Simz ve Zebra Katz sahnede olacak.



BEYKOZ KUNDURA'DA

Red Bull Müzik Akademisi'nin 20'nci yaşı, Berlin'deki festivalle eş zamanlı olarak 29 Eylül Cumartesi akşamı Beykoz Kundura Fabrikası'nın büyüleyici atmosferinde kutlanacak. Burada iki ayrı sahne konsepti olacak; Gecenin Experimental Sahnesi'nde Pan Daijing, ardından The Bug ve Miss Red kabine girecek. Sonrasında ise İpek Görgün, Fennesz ve Dopplereffekt, DJ kabininde olacak. Rave sahnesinde ise Robogeisha ve Seretan'ın B2B performansının ardından Sassy J ve Volcov kabine girecek. Onları John Talabot ve Axel Boman; projeleri 'Talaboman' ile takip edecek. Sabahın ilk ışıklarına kadar Barış K ve Vladimir Ivkovic yine B2B performans sergileyecek. Festivale sayılı günler kaldı, şimdiden hazırlanmaya başlasanız iyi olur; beş günlük festival ruhu yaşamaya değer.