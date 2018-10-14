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FUNDA KARAYEL
14 Ekim 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

Arıcı Meryem’e yöre halkının ilgisi büyük

Meryem Uzerli'nin başrolünü üstlendiği 'Kovan' filminin çekimleri Karadeniz'de devam ediyor. Uzerli'nin 'Ayşe' adında arıcılık yapan bir kadını canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Eylem Kaftan oturuyor. Kaftan, TRT Belgesel'de şehirli çiftçilerle ilgili yaptığı programda karşılaştığı bir karakterin hikayesinden etkilenerek bu filmi yapmaya karar vermiş. Arıcılık yapan bir kadının, doğa ile çetin mücadelesini beyazperdeye yansıtacak olan filmin çekimlerinde Karadeniz halkı Meryem Uzerli'ye büyük ilgi gösteriyormuş. Uzerli'nin tek sıkıntısı arılardan korkması ancak onu da kısa sürede çözmüş. Çekimlere başlamadan önce arıcıları keşfe çıkmış, araştırma yapmış. Filmin Artvin'de çekilmesinin sebebi ise Artvin'deki arıların dünyanın en önemli arı ırkı arasında gösterilmesi, uysallığı ve bal verimliliği ile çok özel bir yere sahip olmasıymış. 'Kovan' film için bir yılı aşkın süredir bir altyapı çalışması yapılıyormuş. Bu film Artvin'in, Karadeniz kadınının ve balın tanıtımına çok büyük bir katkı sağlayacak. Bu arada 'Kovan' filmi 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Antalya Film Forumda post prodüksiyon ödülü aldı. Şimdi ise 26 Ekim-2 Kasım arasında gerçekleşecek Boğaziçi Film Festivali'nin work in progress kategorisinde finalist oldu.

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