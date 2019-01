Büyüklerin çocukluğunu hatırlayacağı bir aile filmi

‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ ekibinin rol aldığı ‘Can Dostlar’ filmi, vizyona girdi. Filmde, oyun parklarını ele geçiren ‘Kötü Kazım’ın peşine düşen çocukların akıl almaz maceraları anlatılıyor

'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibi, ikinci sinema filmleri 'Can Dostlar' ile bu hafta beyazperdede. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği filmde, ebeveynlerinin teknoloji ve iş tutkusu nedeniyle yalnız kalan çocukların akıl almaz maceraları anlatılıyor. Tuğçe Soysop'un yönetmenliğini üstlendiği filmde, 'Kötü Kazım'ı Selim Bayraktar canlandırıyor. Gerçek hayatta da filmdeki gibi can dost olan Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç ve Taha Sönmezışık ile filme dair konuştuk.



Esat Polat Güler

Ağlatan sahnelerimiz vardı



- Nasıl bir karakteri canlandırıyorsun?

Filmde fakir bir ailenin çocuğu olan 'Fırat'ı oynuyorum. 'Fırat' öyle bir karakter ki, bunu arkadaşlarına söylemiyor.

'Fırat', 'Doğa' karakterine aşık oluyor ve ona yardımcı olmaya çalışıyor. İzleyiciyi bol aksiyonlu, bol maceralı bir film bekliyor. Eeee filmimizin sonunu da söylemeyelim artık..

- Güzel bir dostluk filmi izleyeceğiz sanırım....

Bol dostluk içeren bir film. O yüzden filmimizin adı 'Can Dostlar'.

- Senin için nasıl bir deneyim oldu bu film?

Çok ağlatan sahnelerimiz vardı, çekime geçince herkes ağlıyordu. Çok değişik bir ortamdı.

- Peki senin örnek aldığın abinablan var mı?

Ben dünya çapında bir oyuncu olmak istiyorum. Bu yüzden iki idolüm var: Robert De Niro ve Al Pacino.



Dora Dalgıç

Bir barınak sahibi olmak istiyorum



- Filmi senden dinleyelim Dora...

Benim üçüncü filmim oldu. Aksiyonlu sahnelerimiz var. Her sahnede acaba ne olacak diye beklediğimiz çok oldu, seyircide de aynı etki olacaktır.

Bir sürü duyguyu içinde barındıran bir film oldu. Bazı sahnelerde çok duygulandık.

Hatta dublaja gittiğimizde bir sahnede çok duygulandım; ama ne mutlu, ne üzgün, ne de heyecanlıydım.

Karmaşık duygulara büründüm.

- Büyüyünce ne olmak istersin?

Oyunculuğumun devamını getirmek istiyorum. Bir barınak sahibi olmak istiyorum. Son zamanlarda hayvanlara yapılan zulümler beni çok üzüyor; onların da yaşama ihtiyacı var. Hayvanlara karşı çok ilgiliyim, tüm hayvanlara yardım etmek istiyorum.

- Kimi örnek alıyorsun? Doğa Rutkay ve Gökçe Bahadır'ı...



Eda Döğer

İzleyenler mısır yemeye vakit bulamaz



- Edacığım, filmi biraz da senden dinleyebilir miyiz?

Dayanışmanın, kardeşliğin, dostluğun olduğu, aslında çocukların da kendi arasında aile olabileceğini anlatan bir film oldu. Çok emek harcanmış bir film. Bütün arkadaşlarımla beraber çok uğraştık bu filmi çekerken, setteki tüm ekibe teşekkür ediyoruz. İzleyiciyi hem duygusal, hem eğlenceli bir film bekliyor; aksiyon da var bolca.

- Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun?

Oyunculuğu hobi olarak yapabilirim ama beyin cerrahı ya da genel cerrah olmak istiyorum.

- Örnek aldığın bir isim var mı?

Erkek oyuncu olarak Cem Yılmaz'ı örnek alıyorum, kadın oyunculardan Demet Akbağ ve Doğa Rutkay'ı. Bu arada bu ülkede yeni bir Cem Yılmaz çıkması da zor. Bir de filmimizi izlerken izleyici filmin komedisinden, aksiyonundan mısır yemeye vakit bulamayacak.



Berat Efe Parlar

Cem Yılmaz Abi ne derse arkasındayız



- İzleyiciyi nasıl bir film bekliyor?

Filmde biz bir arkadaş grubuyuz.

Bir parkta oyun oynamak istiyoruz ama 'Kötü Kazım' bizim o parkta oynamamıza izin vermiyor. Çeşitli oyun ve maceralarla parkımızı geri almaya çalışıyoruz. Bu arada arkadaşlarımızdan biri olan 'Doğa'yı da voleybol seçmelerine hazırlıyoruz.

'Can Dostlar' filmimizde Barış Manço'nun 'Günaydın Çocuklar' adlı şarkısını kullandık.

Şarkıyı da Eda, Zeynep ve Dora seslendirdi.

Çok güzel bir film çektiğimize eminiz. Film aslında komik ama dram da var. Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da Sinema Televizyon Bölümü'nde okuyorum.

Okuldaki arkadaşlarım da sanatla ilgili olduğu için hep beraber film izlemeye gidiyoruz.

Herkes sömestir tatilinde arkadaşlarıyla beraber filmimize gidebilir. Son dönemdeki sinema kavgasına gelince... Bunlar büyüklerin işi, söyleyecek bir şeyim yok ama Cem Yılmaz Abi ne diyorsa biz sonuna kadar arkasındayız.



Taha Sönmezışık

Filmde oyun parkını ele geçirmeye çalışıyoruz



- Taha, sen nasıl bir karakteri canlandırıyorsun?

'Eraydın' karakterini canlandırıyorum. 'Eraydın', daha öncesinde bilgisayar oyunları meraklısıydı.

Daha sonra 'Beste' karakteri gelince dışarıya çıkıp oynamaya başlıyorlar.

'Kötü Kazım'ın evine geliyorlar,orada korkuyorlar. Çok spoiler vermek istemem ama parkı ele geçirmeye çalışıyoruz.

- Sen spoilerı da mı biliyorsun?

Herhalde yani.

- Okuldaki arkadaşların nasıl buldu filmin konusunu ve fragmanı?

Sevindiler, fragmanı sürekli açıp izlediler. Şaşırdılar onlar da. Çekimlerden önce sınıfa gideceğim söylenmiş, herkes heyecanlıydı.

- Örnek aldığın biri var mı?

Evet, Cem Yılmaz.