Aksiyon sahnelerinde 40 kişilik Koreli ekip imzası

'Organize İşler-Sazan Sarmalı'; aksiyonu, hızlı kurgusu, karakter tasarımı, oyuncu performansları bakımından tartışmasız ülkede yapılmış en başarılı işlerden biri. Yılmaz Erdoğan filmin hakkını fazlasıyla verirken, mizahını özleyen seyirciye de müthiş bir hediye sunmuş. 'Organize İşler-Sazan Sarmalı', kahkaha dolu sahneleri kadar izleyenleri heyecanlandıran aksiyon ve takip sahneleri ile de çok konuşulmayı hak ediyor. İstanbul'un tüm güzelliğini de beyazperdeye taşıyan 'Sarı Saruhan' ve adamlarının, 'Asım Noyan' ve çetesini takip ettiği sahnelerin çekimleri için Kore'den 40 kişilik özel bir ekiple çalışılmış. Mesela kovalamaca sırasında arabanın denize uçma sahnesi müthiş çekilmiş.



ÖDÜLLÜ BİR KORELİ

İlk olarak geçtiğimiz Mart ayında İstanbul'a gelen Koreli ekip, çalışmalarına çekim mekanlarının seçimiyle başlamış. Koreliler, çekimler öncesinde de altı hafta boyunca aksiyon ve takip sahnelerinin çekim planlamaları için İstanbul'da kalmış. Ekibin başında ise dünyaca ünlü aksiyon yönetmeni Jung Ryul Park yer alıyor. Kore'nin Oscar'ları olarak kabul edilen Blue Dragon ödüllü yönetmen ve ekibi; çekimler sırasında iki hafta boyunca havadaki ve karadaki aksiyon ve takip sahnelerini, Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğindeki Türk ekiple beraber çekmiş. Çekimler tamamlandıktan sonra, sadece bu sahnelerin post prodüksiyonunda Koreli teknik ekip de dahil 60 kişi görev almış. Sonucunda 'Organize İşler-Sazan Sarmalı'; aksiyon sahneleriyle Hollywood aksiyonlarını aratmayacak türden bir yapım olarak izleyiciyle buluşmuş. Hâlâ izlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Şimdiden iyi seyirler.



TÜM KALBİMİZ 'KIZ KARDEŞLER'LE...

Dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan 69. Berlin Film Festivali, bu yıl yoğun ilgiyle başladı. Ne mutlu ki bu yıl Türkiye, festivale katılan güçlü filmlerle adından söz ettirecek. Dünya prömiyerini Berlin'de yapacak olan yönetmen Emin Alper imzalı 'Kız Kardeşler' de bu yapımlardan biri. Filmde kasabaya besleme olarak verilen ve yıllar sonra köylerine geri dönen kız kardeşlerin hikayesi anlatılıyor. Bir diğer Türk filmi ise Burak Çevik'in 'Aidiyet'i. Berlin'deki Türk damgası bu filmlerle sınırlı kalmıyor, Türk sinemasının uluslararası platformda tanıtılması için bir stand da kuruluyor. Avrupa Film Pazarı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Türkiye Sineması standı açılıyor. Stant, yerli ve yabancı sinemacıları ve sektörün profesyonellerini ağırlayacak. Altın ve Gümüş Ayı ödüllerini belirleyecek festival jürisinin başkanı ise Fransız aktris Juliette Binoche. Festival, 16 Şubat akşamı düzenlenecek törenle sona erecek.



VİZYON ÖNERİSİ 'SARAYIN GÖZDESİ'

En İyi Film de dahil olmak üzere 2019 Akademi Ödülleri'ne (Oscar) 10 dalda aday gösterilen ve bu dalların en güçlü adaylarından biri olan 'The Favourite' (Sarayın Gözdesi), hafta sonu hangi filme gideceğine hâlâ karar veremeyenler için en doğru tercih. 18'inci yüzyılda geçen dönem dramasında; başrolleri Olivia Colman, Rachel Weisz ve Emma Stone üçlüsü paylaşıyor.