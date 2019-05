Hint düğünleriyle ülke tanıtımına büyük katkı

Ülkemizde son yıllarda ne kadar da çok Hint düğünü yapılıyor, öyle değil mi? Peki bu dillere destan düğünleri, 40 gün 40 gece süren eğlenceleri kim organize ediyor? Hintliler, düğün mekanı olarak neden ülkemizi seçiyor?

Her yıl Türkiye'nin düğün destinasyonu olarak tercih edilmesi ve pazardaki payının artırılması amacıyla International Mice&Wedding Forum (IMWF) düzenleniyor. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen fuar için Antalya Rixos Premium Belek'teydim. Bu fuarda herkes düğünleri canlı canlı görüyor ve sonrasında düğün rotasını Türkiye'ye çeviriyor; özellikle de Hindistan'ın önde gelen aileleri. Bu yıl da dillere destan Hint düğünlerini her gün canlı canlı yaşattılar bizlere, her akşam başka bir düğünde Hintlilerle beraber eğlendik.

Bu düğünler, ülkemiz için dev tanıtım demek çünkü Hintlilerin eğlencesini tüm dünya konuşuyor. IMWF 2019'da; aralarında Hindistan, BDT ülkeleri ve Dubai başta olmak üzere onlarca ülkeden, uluslararası destinasyon düğünleri, kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün karar verici en iyi isimleri bir aradaydı. IMWF Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl 20 Hint düğünü oldu, hedef 200 düğün. Bir Hint düğününün maliyeti bizim 100 düğünümüze eş değer. Ekonomisi büyük ama tanıtımı da büyük. Tüm bu çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tanıtma Genel Müdürlüğü ile birlikte yaptık. IMWF 2019 ile ülke tanıtımına ve ekonomimize önemli bir katma değer yaratmak için var gücümüzle çalıştık."



DÜNYANIN EN İYİLERİ İÇİN YURT DIŞINA GİTMEYE GEREK YOK

Son günlerde tatil planları yapanlardan şu cümleleri çok duyuyorum: "Tatili için yurt dışına gitmeye gerek yok, ülkemizde öyle güzellikler var ki keşfet keşfet bitmiyor."

Çok haklılar. Artık dünyanın en iyi eğlence mekanları, restoranları da Türkiye'de. Doğuş Grubu'nun Datça Yarımadası'ndaki tüm koya hakim oteli D Maris Bay de bunlardan biri. Otelde Fransa'nın meşhur La Guerite'i, Simi'nin tüm dünya starlarını ağırladığı Manos, Nusr-Et ve Zuma yer alıyor. Hepsinde ayrı eğlence ve lezzet var, neden gidelim uzaklara...



TEKNELERE SÜRPRİZ

Bu dört mekanı deneyimlemek için dünyanın dört bir yanından koya birçok tekne yanaşıyor. Tekneler yanaştığı anda sürprizlerle karşılanıyor. St. Barths. Cannes ve St. Tropez'in en popüler eğlence mekanlarından biri olan La Guerite; menüsü, müzik konsepti ve eğlenceli atmosferi ile bu yaz Mikonos'un akşam üstü partilerini solda sıfır bırakacak gibi görünüyor. Beyonce-Jay Z, Leonardo di Caprio, Wiz Khalifa, Adrien Brody gibi dünyaca ünlü isimlerin favori mekanı La Guerite'te bu yaz çeşitli yerli ve yabancı DJ'ler'in yanı sıra akustik müzik grupları da olacak.



HAVA TAKSİLERİ

Simi Adası'nın ünlü mekanı Manos da bu yaz Yunan mutfağının en özel lezzetleri ve eğlencesiyle yine kırılmadık tabak bırakmayacak. Bu arada 30 tabak kırmak zorunlu, tabakların tanesi ise 10 TL. Salt bea akımıyla tüm dünyada fenomen olan Nusret ise yenilenen tasarımıyla yaza orada girecek.

Tesis, 2019 sezonunda yeni restoranı Maris Kitchen ile de Türk ve dünya mutfağından seçmeleri bir arada sunuyor. Ayrıca artık her plajın ayrı bir rengi var; Silence Beach yeşil, VIP müşterilerin kullandığı beach turuncu. Buraya ulaşmak için ayrıcalıklı hizmetler de var. Dalaman ve Milas-Bodrum havaalanlarına lüks araçlarla transferinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha hızlı yolculuk için ise helikopterlerden oluşan hava taksisi hizmeti var.