Bu yıl 72'ncisi gerçekleşen Cannes Film Festivali'nin gündeminde o kadar çok olay var ki: Netflix tartışmaları, kırmızı halı talihsizlikleri ve en önemlisi sektördeki cinsiyet eşitsizliği. Bu yıl festivalin jüri ve yönetim kurullarında kadın-erkek sayısının eşit olması konusunda önemli adımların atıldığı görünüyor.

Festival yönetimi, geçen yıl 2020'ye kadar festivalde cinsiyet eşitliğini sağlama sözü vermişti, sözünü bu yıldan tuttu.

Resmi sonuçlar şöyle:

Bu yıl Cannes'da yer alması için festival yönetimine sunulan uzun metraj filmlerin yüzde 26'sı kadın yönetmenlerin imzasını taşıyor.

Festivale sunulan kısa filmlerin yüzde 32'si kadın yönetmenlere ait.

Cinefondation seçkisine sunulan okul filmlerinin yüzde 44'ünün yönetmeni kadın.

Özellikle genç sinemacıların projeleriyle yer aldığı Cinefondation seçkisinde kadın yönetmen oranının diğer bölümlere göre daha yüksek olması, önümüzdeki yıllarda kadın yönetmenlerin festivalde daha etkili olacağının göstergesi.



'DENGE SAĞLANMALI'

Cinsiyetler arası ücret eşitsizliği de festivale damga vurdu. Hollywood'un ünlü oyuncusu Julianne Moore, festival kapsamında katıldığı etkinlikteki konuşmasında şunları söyledi:

"Herkes işbirliği içinde olmadığı sürece cinsiyet eşitliğini sağlayamayız. Bizler dünya nüfusunun yüzde 52'sini oluşturuyoruz.

Eşitliğe ulaşmak için büyük değişiklikler yapmak zorundayız.

Bu bir gerçek. Cinsiyet, kültür ya da etnik özelliği ne olursa olsun herkes için oyun alanında dengeyi sağlamalıyız." Şimdi sıra Türk sinemasında giderek azalan kadın yönetmenler için söz alma zamanı, sonra ücret eşitsizliği için konuşuruz.



FİLM TARTIŞMASI

25 Mayıs'a kadar devam edecek olan Cannes'da bu yıl da Netflix tartışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu yılki festivalin jüri başkanı Alejandro Gonzalez Inarritu, film ve dizi izleme platformu Netflix'e karşı sinema salonlarını savundu. Sinemada film izlemenin 'ortak deneyimini' öven Meksikalı yönetmen, "Filmlerin TV'lerde olması güzel ancak neden insanlara onu sinemada izleme şansı verilmesin" dedi.



ANGRY BİRDS CANLANDI

Düşmanları bir araya getirmenin en iyi yolu, ortak bir düşmandır. Uçamayan kuşlarımız ile onların entrikacı düşmanları domuzlar; 72. Cannes Film Festivali'nin açılışında buluşarak yeni filmleri 'Angry Birds 2'nin bir sahnesini canlandırdılar. Festivalde Angry Birds sevenlerden mutlusu yoktur herhalde. Cannes sokaklarında gezen Angry Birds'ler de çok güzel düşünülmüş.



ESKİ FİLMLERİ NE YAPALIM?

CGV Mars Entertainment Group'un ödüllü festival filmlerini daha çok sanatsevere ulaştırmak hedefiyle hayata geçirdiği CGV Arthouse kapsamında beş film yeniden vizyona giriyor. 2018 Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan 'Arakçılar', 'Dogman', 'Göç Mevsimi', 'Mutlu Lazzaro' ve '3 Hayat' adlı filmler, festival süresince CGV Arthouse Salonları'nda sinemaseverlerle buluşuyor. Ne berbat fikir, eski Cannes filmlerini ne yapalım? Evde izledik, bitti onlar.