Schöckl Dağı’nın zirvesinde dinozor ambulansla buluştum

Bazı ülkeleri özel kılan şeyler vardır; kimisi ruhuyla, dokusuyla, tarihiyle öne çıkar, kimisi ise maceralarıyla, yaşanmışlıklarıyla... Avusturya'nın kendine has şehirlerinden Graz de öyle özel bir şehir. Mercedes Benz'in davetlisi olarak G serisinin 40'ıncı yıl dönümüne özel Schöckl Dağı'nın zirvesinde düzenlenen özel bir buluşmaya tanıklık etmek için yola çıktım... Yeni nesliyle tüm zamanların en teknolojik jenerasyonunu beraberinde getiren G-Serisi, 70 yılı aşkın köklü geçmişe sahip. Zirveye vardığımızda doğa tutkunu herkesin hayalindeki karavan Unimog karşımızdaydı, yanında ise yaşayan efsane G vardı. Aslında Hollywood yıldızı onlar; iki aracın 2015 yılında 'Jurassic World' veya 2017 yılında 'Transformers: Son Şövalye'deki performansları, unutulmaz sahneler arasındaki yerini aldı bile. Tepemizden geçen paraşütler ve şahane bir gün batımı eşliğinde 'Jurassic- Park' filmindeki meşhur dinozor ambulansla tanıştım. O an gerçekten dönmeye hiç niyetim yoktu, bu Unimog Truck'la dünyayı gezebilirdim.



ZİRVEDE OFF-ROAD YAPTIM

Bu buluşma sonrası G serisi ile offroad yapmaya çıktık. Tozu dumana katma zirvesiydi bu adeta. Adrenalinin sınırı yok, dev taşlara tırmanıyoruz, eğim yüzde 80'leri görüyor. Yanımda tabii ki mentörüm var, en ufacık hareketimde müdahale ediyor; çünkü yanımız uçurum. Ölmeden önce yapılacaklar listenizde mutlaka olmalı bu deneyim. G serisi ve Unimog tutkunu ünlüler de var. Bu ünlüler arasında Arnold Schwarzenegger, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Bradley Cooper, Arda Turan, Yalın, Cem Yılmaz, Çağatay Ulusoy gibi isimler bulunuyor.



DENEYİM MERKEZİ AÇILDI

40'ıncı yaş gününde GSerisi'nin tutkunlarına sürprizi vardı; müşterilerini bu yıldan itibaren Graz şehrine maceraya davet ediyor. Aracın arazi becerileri, Graz'ın 15 km. kadar güneyinde bulunan merkezde deneyimlenebiliyor. 100 bin metrekare büyüklüğündeki arazide off-road ve on-road olmak üzere iki farklı parkur var. 'İnsanoğlunun adrenalin tutkusu limitleri zorluyor' dediğim bir an daha. Merkezde G serisi ile dev merdivenlerden takır takır indik. Seri, en zorlu arazi şartlarını dize getiriyor.



KARAVANLA DÜNYAYI GEZENLER

Unimog ve karavanları gördükten sonra karavanlı tatil aklımdan çıkmıyor. Etkinlikte, karavanlarıyla dünyayı gezen Jennifer-Peter Glass çiftiyle tanıştım. İki yıldır yollardalar, gezmedikleri görmedikleri yer yok, dünyayı geziyorlar. Dünya turu şimdilik şurada dursun ama dört mevsimin yaşandığı güzide ülkemizde, kamp gerçekten düşünülmesi gereken bir seçenek. Peki neden kamp yapılmalı? Popüler kültürden uzaklaşıp doğayla iç içe olmak ve akşam ateşi yakmak için... Doğanın akışında sadece durup düşünmek için... Sabah kuş sesleriyle uyanmak, değişik türde canlılar tanımak için... Kitap, senaryo, şarkı sözü yazdıracak ilhamı tekrar kazanmak için... Fazla para harcamamak için.