'Kadının beyanı esastır' cümlesi son günlerde ne yazık ki birçok kişi tarafından yanlış kullanılıyor. Bu kavramın içini boşaltmaya çalışanların son örneğini yakın zaman önce Arda Turan'la, şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin arasında geçen davada gördük. Arda Turan, davanın üçüncü duruşmasında cinsel taciz suçundan beraat etti. Bu davayı başından sonuna kadar takip eden biri olarak durumun böyle olacağını biliyordum, hatta hiçbir şekilde inanmadığımı da araştırıp yazmıştım.



DELİLLER NE OLDU?

Hatırlayacaksınız dava sürecinde Berkay "Şahitler dinlenecek, mekanın kamera kayıtlarına bakılacak, gerçekler ortaya çıkacak. Yargıya güveniyoruz" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Söylediği gibi o incelemeler yapıldı, sonucunda da bir karar çıktı. Sonuç; her kadının beyanının öyle bilindiği, güvenildiği gibi esas olmadığını gösterdi bizlere. Sahi mekanın içindeki onca insana, şahitlere ne olmuştu? Kamera kayıtlarında neden herhangi bir konuşma ortaya çıkmadı? Deliller neredeydi? Örneğin tacize uğrayan kadın "Sen ne diyorsun be" diye bağırır, o esnada biri duyar görür. Ya da tacizciye tokadı patlatır, illaki biri görür, duyar. Tamam şoka girer, hiçbir şey yapamaz ama eşinin yanına koşar... Ve bunlar kamera kayıtlarında kare kare çıkar. Nerede bu kayıtlar? Nerede şahitler? Mahkeme bu beraat kararını nasıl verdi? Açıklamalara bakıyorum, bu soruların hiçbirinin yanıtı yok. Aksine Arda Turan için "O bir suçlu" denilerek algı yönetimi yapılıyor. Evet Arda bir ceza aldı, hem de yaptığı hataları kabul ederek özür dileyerek aldı. Peki ya bu esnada mağduriyet silahını kullanan Berkay ve eşi ne yaptı; ülkenin yargı sistemini hukuksuzlukla suçlamak, tribünlere oynamak, gündem yaratmaya çalışmak, kadına yönelik şiddetin, tecavüzün ve tacizin gün geçtikçe arttığı şu günlerde mahkeme kararını yalan beyanlarla bir algı yönetimine dönüştürme çabası içinde olmaktan başka... Bakın tacizci, dayakçı, sapık vs. gibi iddialar çocuk oyuncağı değil. Öyle ki, aksinin ispatlanması halinde bile bu kişiler bu iğrenç İftirayla hayatları boyunca mücadele etmek zorunda kalabilir.

'Kadın beyanı esastır' ilkesi, istediğimiz vakit meseleleri eğip bükmememiz için ya da kocalarımıza karşı kendimizi daha değerli göstermeniz için değildir. O yüzden bu ilkenin ne olduğunu iyice öğrenmekte ve hatırlamakta fayda var. Unutmadan; sesi yüksek çıkan da haklı değildir.

