Danimarka'nın Billund kasabasından tüm dünyaya yayılan bir başarı öyküsü. Öyle ki, 1932'de Ole Kirk Christiansen'in tahta oyuncaklar yapmasıyla başlıyor.

Sadece çocukların değil, yetişkinlerin hayatında da büyük önem taşıyan Lego'nun müthiş ilham verici hikayesini doğduğu evde canlı canlı dinledikten sonra hayran kalmamak ve etkilenmemek gerçekten elde değil.



25 MİLYON PARÇA

Bu dünya devi; şimdilerde ise yeni oyun teknolojileri, bu yıl açılan Lego Castle Hotel'i ve Billund'daki Lego House'un turist akınına uğramasıyla gündemde. İşte bu gelişmeleri yerinde dinlemek ve markanın tasarımcılarıyla röportaj yapmak için Billund'dayım.

25 milyon yapım parçası ile dolu 12 bin metrekarelik alanda çocuklar ve yetişkinler, şu zamana kadar imal edilen setlerin neredeyse tamamının ilk serilerini inceleyebilme şansını yakalıyor. İki sergi alanı ve dört oyun alanı bulunan alanın ortasında, dünyanın en ikonik lego modellerinden biri duruyor.

Şimdiye kadar yapılmış en büyük modellerden biri olan ve 15.68 metre uzunluğa sahip Yaratıcılık Ağacı, markanın gücünü temsil ediyor. Çocuğunuzla tatil yapmak için en kısa zamanda THY'nin direkt uçuşuyla Billund'a gitmeli ve bu masalsı dünyada kendinizi kaybetmelisiniz.

Yeni nesil çocuklar öyle şanslı ki, oyuncakları bile çağa ayak uyduruyor, hızla gelişiyor. Markanın yeni oyuncak teknolojileri de böyle; tasarımcılar durmamış, her legoya yeni bir teknoloji geliştirmişler. Bugünün çocukları, teknolojinin içine doğunca marka da gerçek dünyayı, hayali oyunu ve dijital deneyimleri bir araya getiren dinamik, örtüşen deneyimler tasarlamak için hemen harekete geçmiş. Yenilikçi ve eğlenceli dijital deneyimler, heyecan verici bir yeni oyun özelliğine sahip; yaptığınız oyuncakla sanal oyunların arasında bir bağlantı kuruyorsunuz.

Nasıl mı? Yaptığınız oyuncakların canlandığını düşünün, işte tam da bunu yapıyor.

Ne müthiş deneyim bilemezsiniz.

Çocuklar, Lego Moviemaker ile yaptıkları oyuncaklardan kendi filmlerini kurgulayıp ilk yönetmenlik deneyimlerini yaşıyorlar.

Bunları gördükten sonra 'Şimdi doğmak vardı' demeden edemiyor insan.