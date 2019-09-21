Hem lego, hem de Starwars fanı olarak ilk olarak markanın tasarım ekibinden Star Wars tasarımcısı Jens Kronvold Frederiksen'in yanına gidiyorum.

Tüm dünyada büyük hayran kitleleri olan serinin tasarımını şöyle anlatıyor: "Bu büyük bir ekip işi, aynı zamanda bir tutku. Sadece çocuklar değil, en büyük fanlarımız sizin gibi yetişkinler.

Bu seriyi yapmak hiç kolay değil ama hepsi birer koleksiyon, hayatınızın en özel parçası olmaya da aday." Tasarımları beraber inceledikten sonra yine en popüler setlerden City'nin tasarımcısı Martin Klingenberg'le bir araya geldim. O da City'nin şehir yaşamlarından ilham aldığını ve yeni uzay setleriyle çocukların hayal gücünü NASA iş birliğiyle geliştirdiklerini söylüyor.

Oyun yoluyla öğrenme bölümünün başkanvekili Bo Stjerne Thomsen ile konuştuğumda, çocukların oyun oynama şekilleri ve zevklerinin değiştiğinden bahsediyor.

Markanın yapım parçaları ile setler yapmak bu süreci daha da hızlandırıyormuş.