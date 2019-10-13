Ne mutlu ki Varol Yaşaroğlu'nun yaratıcısı olduğu 'Kral Şakir' çizgi filmini ikinci kez beyaz perdede izleme imkanı yakaladık. 7'den 70'e büyük bir kitle tarafından merakla beklenen 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı', vizyona girmesiyle birlikte bir rekora imza attı. 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı', ilk üç günde yarım milyonluk izleyiciyle tüm zamanların en iyi açılışını yapan animasyon filmi olarak tarihi bir rekora imza attı.

Öte yandan film sona erdiğinde salondan çıkmamak için direnen ve ağlayan çocuklar, ailelerine zor anlar yaşatıyor. Şu günlerde eş-dost, çocuklarını sinemadan çıkaramamaktan yakınıyor. Bu arada tüm sinemalarda Kral Şakir için ek seanslar açıldı.

Filmin başarısı, ülke sinemamız adına büyük bir gurur.

Yerli animasyonların çoğalarak rekorlar kırması dileğiyle.

Tebrikler Varol Yaşaroğlu.



Sinemada Antonio Banderas rüzgarları esiyor

Pedro Almodovar'ın, Filmekimi'nde izlediğimiz, İspanya'nın Oscar adayı 'Acı ve Zafer' filmi, bu hafta sinemalarda.

Film, adeta Almodovar'ın kendine hediyesi. Kurduğu hikaye, yarattığı yönetmen karakter 'Salvador Mallo'; usta sinemacının tüm hayatına ayna tutuyor.

'Acı ve Zafer'in dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali'nde Antonio Banderas En İyi Erkek Oyuncu, Alberto Iglesias ise En İyi Müzik ödüllerini kazanmış.

Yapım, festivalin en iyi filmlerinden biri olarak akıllarda kalmıştı.

'Acı ve Zafer'in Türkiye'de de aynı etkiyi yaratacağı kesin. Şu günlerde kimle konuşsam;

Banderas'ın muhteşem performansından bahsediyor.

Film ara ara 'Salvador'un çocukluk yıllarına dönüyor.

Annesi ve komşularının çamaşır yıkama seremonisi, filmin en güzel sahnelerinden biri. Öte yandan 'Salvador' ve annesinin diyalogları müthiş yazılmış. 'Salvador'un ilk aşkıyla yeniden yollarının kesişme sahnesi de filmin seyrine güzel bir heyecan katmış.

Penelope Cruz'un canlandırdığı 'Salvador'un annesi, Almodovar'ın 'Annem Hakkında Her Şey' filminden etkiler taşıyor.

Mutlaka izlemeniz gereken, birçok mesaj barındıran iyi bir film 'Acı ve Zafer'.



Türk yönetmenlere bir önerim var

Vizyona girmesiyle tartışmaların odağında kalmaya devam eden 'Joker'in yönetmeni Todd Phillips, iki ayrı videoyla filmdeki iki sahnenin nasıl gerçekleştirildiğini anlattı.

Philips, bir videoda benim en sevdiğim dans sahnesini, senaryoda yazıldığı gibi çekmediklerini söylüyor. Bu sahneyi uzun süre nasıl çekeceklerine karar verememişler. Çekimlere kısa bir süre kala Philips, Hildur Guonadottir'in kendilerine yolladığı müziklerden birini açmış. O anda Joaquin Phoenix, spontane bir şekilde dans etmeye başlamış.

Birbirlerine baktıklarında sahnenin bu şekilde olması gerektiğine karar vermişler.

Keşke bizim Türk yönetmenler de "Çok eğlendik, iyi bir ekip olduk" gibi klişe açıklamalarından kurtulup filmdeki önemli sahnelerin hikayelerini böyle videolarla anlatsa; nasıl da mutlu oluruz...