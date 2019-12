Hafta sonu şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin yeni keşif rotası Trakya bağ rotaları arasında yer alan Barbare Bağları. Buraya gelip yaşam düğmesinin sesini kısmak için o kadar çok neden var ki. Bir kere son derece sessiz, kimse birbirine bağırmıyor. Bulutlar sürekli yeni resimler çiziyor gökyüzüne, oturup bol bol fotoğraflarını çekiyorsunuz. En güzeli de İstanbul'a çok yakın. Doğanın en güzel hediyesi Barbare, bin bir duyguyu yaşatıyor. Tüm bunların üzerine bağlar arasından off-road yapmak için araziye çıktığınızı düşünün... Özetle adrenalin de eksik değil.



BU ROTAYI DENEYİN

Bağ rotanız Barbare, off road'unuz engelsiz olsun. Nasıl mı? Türkiye'de belli başlı offroad rotaları var ve bunlar çoğunlukla standart doğal ya da yapay engellerle zorlaştırılmış yollarda yapılıyor. Bağların arasında yapılanı gerçekten herkesin yaşaması gereken bir deneyim. Türkiye pazarının en çok satan pick-up'ı yeni Mitsubishi L200 ile başlıyoruz bağlar arasında gezinmeye. Gezinmekten öte, yeni eklenen off-road modu özelliğinin testi bu gezi benim için. Baştan uyarayım, bu parkur deneyimli bir off road'cunun kalp atışlarını hızlandırmayabilir ama bizim için yeterli. Aracı limitlerine kadar zorladığımdan emin değilim ama mide bulanma kısmı kendi limitlerime yaklaştığımı söylüyor. L200'ün yeni donanımları daha sağlam, teknolojik ve arazi performansı tam. Yokuş İniş Kontrolü sistemi her an imdadıma yetişiyor ve arabadan indiğimdeki, 'Yeni versiyonun ön kaputu mu yükselmiş, neresi değişmiş, ya ne olmuş?' diyorum. Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat'tan yeni nesil L200'ün tasarımının, müşterilerin bir pick-up'ta neler aradıklarını soran bir ankete verdikleri, 'dayanıklı, sağlam, dengeli ve dinamik' yanıtı üzerine inşa edildiğini öğreniyorum. O yüzden geniş kaput, kaslı ve maskülen yapısı ile formunun zirvesindeymiş. Barbare Bağları'nı görün, off road'unuzu da mutlaka yapın. Unutmadan, tek dezavantajı eve çamur içinde dönüldüğünde açılan kapının suratınıza kapanmasıdır, dikkat!



Eğitim için 3'ü 1 arada

Farkındalığı daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve daha fazla gence destek sunmayı hedefleyen iyiliklerle dolu iş birlikleri, ilk andan hepimizin sempatisini kazanmayı başarıyor. Nescafe'nin bu yıl Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliği ile başlattığı şahane projeden bahsediyorum. Eğitim İçin 3'ü 1 Arada projesi, her yıl maddi yetersizliklerden dolayı okuyamayan ya da kazandığı okula devam edemeyen 1.5 milyon öğrenciye destek sunmayı hedefliyor. Proje kapsamında Nescafe, Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla 81 ilde yüzlerce gence burs ve online eğitim desteği sağlıyor. Projenin fark yaratan yönlerinden biri de, Türk Eğitim Vakfı logosunun ilk kez bir ürünün paketinde kullanılması oldu. Bakkalda en fazla satılan üç üründen biri olan ve her yıl 55 milyon kişiye ulaşan Nescafe 3'ü 1 Arada paketlerinde farkındalık yaratma aracı olarak kullanılan Türk Eğitim Vakfı logosu, kampanya boyunca 150 milyondan fazla paket ile tüketiciyle buluştu. İyilik dolu projelerin çoğalması dileğiyle.



Baran'ın single hayali gerçek oldu

Bu yıl jürisinde olduğum Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması'nda birinci seçilen Baran Sertkaya'nın ilk single'ı 'Hiç Kalma', müzikseverlerle buluştu. Yaklaşık 6 bin 800 kişi arasından halk oylamasıyla birinci seçilmişti Baran. 24 yaşındaki şarkıcı, yarışma sonrası yoğun bir prodüksiyon sürecine girerek 'Hiç Kalma' isimli bir şarkı hazırlamış, bugün de hayalini gerçekleştirmenin keyfini çıkarıyor. Yolu açık olsun.