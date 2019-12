Televizyon tarihinin en büyük skandalı beyaz perdede

Merakla beklenen 2020 Oscar ödülleri için erken tahmin yapanların işaret ettiği filmlerden 'Skandal'ı Cinemaximum İstinyePark'taki ön gösterimde izledim. Akademinin dikkatini çekeceği düşünülüyor çünkü konu ve oyuncular oldukça iddialı. Filmde Oscar ödüllü Nicole Kidman televizyon yorumcusu 'Gretchen Carlson'ı, Oscar ödüllü Charlize Theron Fox'tan NBC'e geçiş yapan 'Megyn Kelly'i, Margot Robbie ise 'Kayla' adlı karakteri canlandırıyor. Olayların merkezinde bulunan 'Ailes'e ise John Lithgow hayat veriyor. Fox News kurucusu Roger Ailes'in skandalına dair perde arkasındaki tüm olayları aydınlatacağı yönündeki haberler nedeniyle film, büyük bir merakla bekleniyor. Adını en güzel şekilde yaşatan 'Skandal'ın konusuna gelecek olursak... 2016 yılında Fox News kurucusu ve CEO'su Roger Ailes'in kadın çalışanlarına tacizde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüş ve olayın basına yansımasının ardından Ailes görevinden istifa etmişti. Skandal, tüm zamanların en güçlü ve tartışmalı medya imparatorluğu olan Fox Haber'in kurulmasına yardımcı olan adamı alt eden kadınların hikayesini anlatırken, özünde ise üç farklı kadının kontrolsüz güç ve istismarla baş ederken, cesaretin nasıl anlık oluştuğunu da gösteriyor. Baştan sona sürükleyici, iyi oynanmış, iyi çekilmiş bir film. İzlemek ve medya sektöründe kadınların neler yaşadığını en iyi şekilde görmek için mutlaka bu hafta sinemaya gidin. Unutmadan filmin odağına aldığı taciz olayı biraz yüzeysel geçilmiş, buna rağmen izlenmeyi hak ediyor. İyi seyirler...



22. Randevu çocukla olsun

Bu yıl 22'nci kez gerçekleştirilecek olan Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali başladı. Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından hayata geçirilen festival, Türk Sinemasına Bir Bakış, Çocuklarla Randevu ve Geleceğin Sinemacılarından Kısalar bölümleri ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Biribirinden iddialı ödüllü yapımları sinemaseverlerle buluşturacak festivalin Çocuklarla Randevu kategorisine bayıldım. Ahmet Erdal'ın 'Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi'nden tutun da Kenan Öztürk'ün 'Hapşuu'suna, Berk Tokay ile Haluk Can Dizdaroğlu'nun 'Kral Şakir: Oyun Zamanı'ndan Burhan Gün'ün 'Renkli Balık: Yeni Dünyalar Kaşifi'ne, İsmail Fidan'ın 'Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası' ve daha birçok çocuk filmi, minik izleyicilerle buluşacak. Bu arada festivalin bu yılki ülke sineması konuğu Rusya, o nedenle etkinlikler arasında Rus Sinema Sektörü Paneli ve Rus-Türk Sinema Sektörleri buluşması bulunan festivalde Rus Yapımcılar Birliği'nden birçok isim davetli olacak. 22'nci Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali 26 Aralık'a kadar devam ediyor, şimdiden filmlerin notunu alın derim.



Vizyon önerisi: 'Star Wars: Skywalker'

2015 yılında vizyona giren 'Star Wars: The Force Awakens' ile başlayıp 'Star Wars: The Last Jedi' ile devam eden yeni üçlemenin son filmi olan 'Star Wars: The Rise of Skywalker', bu hafta sinemalarda. The Force Awakens'ın da yönetmeni olan J.J. Abrams'ın yönettiği film, hem yeni Star Wars üçlemesini, hem de 1977'de çıkan ilk filmden beri devam eden Skywalker hikayesini noktalayacak. Disney'in yalnızca geçtiğimiz yıl içerisinde vizyona giren ve streaming platformunda yayınlanan filmlerinden 11 milyar dolar kadar hasılat elde ettiği biliniyor. 'Star Wars: The Last Jedi', gişede 1.3 milyar dolar hasılat elde etmiş, The Force Awakens ise 2.068 milyar dolarlık hasılata ulaşmıştı. 'Star Wars: The Rise of Skywalker'ın da bu rakamların üzerinde hasılat elde edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. İlerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.