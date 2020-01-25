Story atarsan aşk sallantıda post olmuşsa ilişki tamam!

Herhangi bir aşk filmi sonrası genelde herkes o klişeleşmiş soruyu sorar: "Böyle aşklar gerçekten var mı?" Yerinde bir sorudur çünkü tarihten günümüze şiirlere, filmlere, kitaplara konu olmuş öyle büyük aşklar var ki... Böyle aşkların günümüzde olmayışının esas nedeni olan duygusuzluk tabii. 'Şimdiki aşklar aşk mı?' diyen eskiler çok da haklı çünkü günümüzde aşka bile vakit yok. Öte yandan günümüzde aşkın derinliği ve büyüklüğü, sosyal medyada ne kadar göründüğüyle ölçülüyormuş. Nasıl mı? Instagram hikayesinde paylaşılan aşk fotoğrafları post olarak ana sayfaya yüklenmiyorsa ilişki daha oturmamış demekmiş. Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığımdan beri her şeyi ilk gençlere soruyorum. Bu konuyu da onlara danıştım. Bir öğrencim şöyle anlattı meseleyi: "Sevgilim Instagram'da fotoğrafımızı bir türlü post atmıyor, hep hikayede kalıyor aşkımız. Bence aşkımız o kadar büyük değil." Yani özetle aşkımız hikayede kalırsa ayrılabiliriz, post paylaşırsa işin ciddiyeti var. Çok acayip, aşkın yüceliği oradan mı belli oluyor? Aşkınızın gerçekliğini beğeniler mi kanıtlayacak? İnsanların kendi egolarını tatmin etmek, sosyal statü olarak başkalarından üstün olduklarını göstermek için başvurdukları mecralara aşkın da alet edilmesini anlayamıyorum. Sizi de günümüz aşklarını anlamaya davet ediyorum, işin içinden sağlıklı bir şekilde çıkan bana yazsın.

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Mutluluğun yeni formülü tutku

Discovery'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkede yaptığı bir araştırma; mutluluğun formülünün tutku olduğunu gösteriyor. Herkese göre mutluluğun sırrı değişiyor ama tutku gerçekten de olması gereken bir faktör. Türkiye'de dünyayı anlama arzusu ve bilgi bir numaralı tutkuymuş. İkinci sırada yemek, üçüncü sırada ise doğa var. Bir tutkuya sahip olmak, kontrolün bizde olduğu duygusunu veriyor. İnsanların yüzde 89'u en çok tutkularının peşinden gittiklerinde kendileri gibi hissettiklerini söylüyor. Araştırma, tutku sahibi kişilerin karar verirken yüzde 43 kendilerine daha güvenli olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 82'si tutkuların kendilerine aidiyet hissiyatı verdiğini belirtiyor. Araştırmaya göre, tutkularımızı tetikleyen bir numaralı motivasyon kaynağı ebeveynlerimiz. Televizyon ikinci, arkadaşlar ise üçüncü sırada.

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'Sıradaki bana' diye siz de şarkı tutar mısınız?

Arabada radyo açıkken ya da müzik dinlemeye gittiğiniz bir yerde şarkı tutar mısınız hiç? 'Sıradaki şarkı bana gelsin' çok sevdiğimiz bir klişedir. Hiç vazgeçmeyiz öyle değil mi? Şu günlerde ne zaman, nerede şarkı tutsam Gökhan Türkmen'in yeni şarkısı 'Gülmedi Kader' çıkıyor. Neyin mesajı diye şarkının peşine düştüm... Türkmen, Birkan Nasuhoğlu ile seslendirdiği şarkıyı kliplendirmiş. Estetik açıdan birçok detayı barındıran parça, bir dönemin bitişini anlatıyor. Klipte Türkmen etkileyici oyunculuğuyla da dikkat çekiyor. 'Aşkın Enkazı' ve 'Sır' ile başlayan klip hikayesi, 'Gülmedi Kader' ile sürpriz bir senaryoyla sona eriyor. Şarkının sözleri şöyle: Bitti sandım / Oysa geçmedi gitti / Ne var ne yoksa gördüm ama inanmadım / Asla şimdi derindeyim ve yasta Kim bilir kaç kişinin şarkısı olmuştur şimdiden. Türkmen'e yeni heyecan yeni şarkı hayırlı olsun.