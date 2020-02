Gerçek hayat hikayeleri, tüm dünyada sinemanın vazgeçilmez konuları arasındadır ancak Türkiye'de durum biraz farklı. Büyük gişe yapacağına kesin gözüyle bakılan filmler, ailelerin hatıralarının da sömürüsü oluyor.

Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan, bu hafta vizyona girmesi beklenen 'İki Gözüm: Ahmet' filmi hakkında çıkarılan durdurulma kararı, gerçek hayat hikayelerini sömürenlere büyük ders oldu. Bu karar için adaletin zaferi diyebiliriz.



FİLME İZİN VERMİYORLAR

Kaya'nın eşi Gülten Kaya ve kızları, usta sanatçının hayatını anlatan herhangi bir filme izin vermediklerini defalarca açıklamıştı. Buna rağmen 'İki Gözüm: Ahmet'in çekimleri yapılmıştı. Gülten Kaya, filmin yayınlanmaması için açtığı dava sonrası mahkeme ihtiyati tedbir kararı verdi. Ancak filmin yapımcıları "Film bizim onur meselemiz.

Her ne olursa olsun tamamlanacak ve gösterime girecektir" diye tepki gösterdi.

Türk sinemasında büyük örnek teşkil edecek film durdurma kararını veren hakimi ve Gülten Hanım'ı gönülden kutluyorum.

Gelelim yaptıkları yatırım boşa giden yapımcının avukatının açıklamalarına...

İlk olarak filmde herhangi bir telif hakkının bulunmadığını ifade ediyorlar.

Ancak Hukuk Danışmanı Avukat Hacı Orhan, meselenin telifle ilgili olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bu film 7 Şubat'ta yayına girecekti. Ancak mahkeme yedi gün kala bir tedbir kararıyla filmin gösterimini engellemiş oldu. Aslında kişilik haklarının ihlali sebebi ile bir durdurma kararı verildi. Gülten Kaya'nın telifle ilgili bir talebi yoktur, kendi kişilik hakları ihlal edildiğinden dolayı bu davayı açmıştır." Yapımcı Mustafa Uslu'ya 'Müslüm' ve 'Naim' filmleri için dava açanlar, bu açıklamadan sonra hemen dava konularını 'kişilik haklarına ihlal' olarak değiştirsinler.

Telifte ısrar ederlerse daha nice filmler vizyona girip aileleri mutsuz olacak.



VİZYON ÖNERİSİ: YIRTICI KUŞLAR

Baş kahramanı kadın olan DC çizgi roman uyarlaması 'Yırtıcı Kuşlar' (Birds of Prey) bu hafta sinemalarda izlenecek en iyi seçenek. Margot Robbie'nin canlandırdığı 'Harley Quinn'in gözünden anlatılan hikayede, Joker ile Harley'in ayrılmasının ardından başlayan olaylara bir bakış atacaksınız. 'Birds of Prey'; bir mafya babası tarafından kaçırılan genç bir kızın, kurtarılması için verilen mücadeleyi konu ediniyor. Unutmadan filmin DC'nin ilk resmi artı 18 filmi olma özelliğini taşıdığını da belirtmek isterim.



6 önemli festivalden eşitlik hareketi

Athena Film Festivali, South by Southwest Film Festivali, Bentonville Film Festivali, Tribeca Film Festivali, ATX TV Festivali ve Toronto Film Festivali; ortak bir karar verdi. Bundan sonra festivallere kabul edilen basın mensuplarında öncelik kadınlara, farklı etnik kökenlere ve engellilere verilecek. Time's Up Derneği'nin çabaları ile 'Critical Commitment' adı verilen bu kararnameye göre, basın mensupları arasında pozitif ayrımcılık yapılarak eşitlik sağlanacak. Festivallerin yıllardır ırk, din, dil, cinsiyet ayrımcılığı yaptığını göz önünde bulundurulursa, bu aslında bir pozitif ayrımcılık olmayacak; adil davranış sistemi getirilmiş olacak