Asırlar boyunca filozoflar, mutluluğun sırrının izini sürdü, yaptıkları araştırmalarla da birçok insanı aydınlattı. 2021'in ilk günlerinde geldiğimiz noktaya baktığımızda mutluluk artık bizim için sadece sağlık ve özgürlük, her şeyin normale dönmesi demek. Hedeflerimiz minimumda, sadece eski günlerimizdeki gibi olmak istiyoruz. Doğu Demirkol'un, Gain'deki yılbaşı özel stand up gösterisinde mutluluk üzerine söyledikleri tam da bunları en komik yerden özetler nitelikte. Demirkol gösteride "Asıl mutsuzluk, mutlu olduğumuzun farkına varmamamızdır" dedikten sonra "Bunu Alman filozof Arthur Schopenhauer ya da Tolstoy söyledi, ikisi de Alman ya karıştırdım bak, Tolstoy Rus muydu ya?" diye espri yaparken sergilediği doğallık öyle komikti ki... Evet Tolstoy Rus'tu ve Schopenhauer'in Mutluluk kitabında bahsettiğini düşündüğüm söz Dostoyevski'ye aitti.

Dostoyevski, "Birçok insan mutlu olduğunu bilmediği için mutsuzdur" diyor. Ne Tolstoy, ne de Schopenhauer söylemiş, haberin olsun Doğu.

Aslında geçmişe dönüp bakınca mutlu olduğumuzu fark ediyoruz, ama içinde bulunduğumuz dönemde bunu anlayamıyoruz. Gösteri sonrası telefonda konuştuğum Doğu, "Ama böyle cümleleri anne-babasını kaybetmiş birine ya da göçük altındaki çocuğa bunları söyleyemezsin, ağır olur" diyor. Hakikaten gerçek acımız varken yapılan berbat teselliler, insanın canını ne kadar da çok acıtıyor. Kaybettiğiniz birinin ardından ağlarken "Her şeyin bir nedeni var, kader bu, her şey olması gerektiği gibi" denmesi olay kadar acı veriyor. Klişe olumlamalar, gerçek acılarda işe yaramadığı gibi zarar da veriyor. O yüzden "Her ne olacaksa o oluyor ve buna kesinlikle engel olamıyoruz" gibi sözleri kime söylediğimize bir kez daha dikkat edelim. Koronadan ailesini kaybetmiş birine 'Ölümler olsun ki yeni bir doğuş olsun, her şeyin bir nedeni vardır' demek kötülükten başka bir şey değil.



2021'e hacklenerek girdim



'Yeni yıla nasıl girersen bütün senen öyle geçer' klişesi birçok insanı o anları kahkaha, eğlence ile geçirmeleri konusunda bir prensip anlaşmasına tabii tutuyor. Herkes ekstra bir çaba içine girer ki tüm yıl öyle geçsin.

Bense 2021'e Instagram hesabım hacklenerek ve kapatılarak girdim. Dolayısıyla şimdi kafamda tek bir soru var, o da 'Yeni yıla hacklenerek girdiysem tüm yılım nasıl geçecek?' Bu anlarda astrologların "Hacklenlemeler gündemde" sözleri aklıma geldi, diğer Boğa burçlarını da uyarmak isterim. Şifrelerinizi bir boş zamanınızda güncelleyin, hatta ikinci hesaplarınızı kontrol edin. Benim hesabım, geri de alamayayım diye tüm iletişim bilgilerim silinerek profesyonelce kapatıldı. Aman dikkat.





'Korona Günlükleri Karnavalı'nı gezin



2021'de yapılacaklar listesinin ilk sırasında olmayı hak eden bir sergi var. Üstelik hiç yorulmadan oturduğunuz yerde sanatsal bir şölen yaşayabileceğiniz türden. Akbank Sanat, bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleşen Contemporary Istanbul'da yer alan 'Korona Günlükleri Karnavalı' başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergiyi 06 Ocak'a kadar gezebilirsiniz.