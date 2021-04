Kerem Alışık: Sadri Alışık’ın oğlu olmamın oyunculukta dezavantajı da oldu

Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık, usta oyuncu Sadri Alışık’ın oğlu olmanın zorluklarını anlattı: “Kendi kimliğimi ispat etmek için iki defa yaşamak zorunda kaldım”

Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali her geçen yıl başarı çıtasını daha da yukarı taşıyor. 'Hem online hem de fiziksel festival nasıl kusursuz yapılır?' sorusuna en iyi yanıtı da organizasyonuyla verdi. 32 ülkeden yüzlerce uluslararası öğrenci ve 200'ü aşkın film başvurusu yapılan festivale, öğrencilerin online olarak kendi ülkelerinden mesajlarıyla ödül törenine bağlanmaları çok değerliydi. Öte yandan pandemi tedbirleri alınarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen söyleşiler geleceğin sinemacılarına ilham oldu. Özellikle sahnede söyleşi yaptığım Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımlarının başarılı yapımcısı aynı zamanda festivalin jüri başkanı Timur Savcı ve jüri üyesi usta oyuncu Kerem Alışık'ın gençlere verdiği öneriler büyük alkış aldı. Timur Savcı'nın kariyer yolculuğundaki başarı öyküsü, geleceğin sinemacılarına 'Ben yaptım siz de yapabilirsiniz' mesajını verdi. Savcı, hikayesini öyle güzel anlattı ki anlatırken yer yer 'Bakın benim de başaramadığım zamanlar oldu' samimiyeti vardı. Timur Savcı, üç sezondur devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin aynı zamanda yine Atv'nin reytinglerde zirvede yer alan 'Maraşlı' dizisinin, TRT1'deki 'Teşkilat'ın, dijital platformlarda 'Ögrenci Evi'nin, 'Şahmaran'ın yapımcısı, tam bir başarı örneği ve bugünlere hep doğru hayaller kurarak ve çok çalışarak gelmiş. Kerem Alışık ve Timur Savcı ile sohbetimizden aklımda kalanları yazdım.



'IZDIRAP ÇEKMEMİŞ RUHLAR SAADETTEN ANLAMAZ'



KEREM ALIŞIK: Acının, derdin, tasanın nasıl olduğunu bilmeden o mutluluğa ulaşamıyorsunuz. Eskiler şey derdi: "Izdırap çekmemiş ruhlar saadetten anlamazlar." Bu işin derdini tasasını yaşayan, meşakkatini çeken insan, işte sonunda Timur Savcı oluyor veya başka bir sektörde uzman bir kimliğe bürünüyor. Fedakarlıklar olmadan istenen arzu edilen şeylere ulaşmak kolay olmuyor. Bu dengeler tutulduğu zaman her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum.

Sadri Alışık'ın oğlu olmanın avantajını yaşadınızmı? Zor bir şey aslında avantaj gibi gözüken büyük bir dezavantaj çünkü sizi onlarla kıyaslamak zorunda kalıyorlar. Kimliğini ispat etmek için iki defa yaşamak zorunda kalıyorsun.



'İŞLERİM YOLUNDA GİDİNCE DAHA BÜYÜK HAYALLER KURDUM'



TİMUR SAVCI: Üniversite için İstanbul'a gittim. İş hayatına öğrencilikle birlikte atılmak zorundaydım o yüzden her türlü iş fırsatına atlıyordum. Yani onlarca meslekte çıraklık yaptım. Buna garsonluk ve DJ'lik de dahil. Bir gün bir reklam setini ziyarete gittiğimde beni fark ettiler ve okuldan arta kalan zamanımda çalışmak için bana teklif yaptılar. Üniversite yıllarında artık setlerde çalışmaya başlamıştım. Zengin bir çocukluk geçirdim, zenginlikten kastım maddi değil. Adana'da sinemayla sanatla iç içe kültürel bir hayat geçirdim. Çocukluğumda da babam esnaftı baba mesleğinden ötürü Türkiye'nin her yerini gezdim.



'SERMAYEM YOKTU'



Film endüstrisine asistanlık yapmaya başlayınca yeni tecrübeler kazandım. En büyük şansım o zaman uluslararası yabancı yönetmenlerle çalışmaktı. Reklam endüstrisinin imkanları çok fazlaydı. Kendi hayat yolculuğuma çıkmaya karar verdiğimde bütün birikimlerimi kullandım. İlk şirketimi kurup yola çıktığımda sermayem yoktu, o yüzden maliyetsiz işlere girmeye çalıştım. Orada tutunmaya başlayınca da daha büyük prodüksiyonlara daha büyük hayaller kurmaya başladım. Hep yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım ve böyle olunca illaki birileri sizi görüyor.