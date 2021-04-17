Son günlerde kripto para almak için bilgisayarını, evdeki eşyaları, arabasını satanları görüyorum. Invictus Capital'in 60 ülkede yaptığı araştırmaya göre; Türkiye, kripto yatırımcılığında İngiltere ile dördüncülüğü paylaşıyor. Bu yatırımcıların yüzde 65 gibi büyük bir çoğunluğu da 25-45 yaş arası. 25 yaş altı yatırımcı oranının yüksek olması da heyecan verici ancak aileler biraz tedirgin. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım, kardeşinin bu dünyaya girmek için bilgisayarını sattığından bahsetti. Engellenemez bir popülaritesi var şu anda gençler arasında kripto paraların ama öte yandan da bağımlılık yaratmış durumda. Başka bir tanıdığım da daha önce yatırdığı paranın batması üzerine arabasını satıp yeniden kripto para aldığını söylüyor. Nereye gidiyor bu kripto dünyası?



Atv'de yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programında ise Nihat Hoca'ya 'Kripto parayla hacca gidilir mi?' diye bir soru yöneltildi. Hoca "Haram diyemiyorum. Ama en azından uzak durulması konusunda kanaatim var. Çünkü olmayan bir para var ortalıkta" diye cevap verdi. Ben de bu olumsuz hikayeleri gördükçe hocanın sözlerini gönülden destekliyorum.



DÜNYADA 4. SIRADAYIZ

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmada da dünyada en çok kripto para kullanan ülkeler açıklandı. Araştırmaya göre, Türkiye hem dünya dördüncüsü, aynı zamanda Avrupa birincisi. Araştırmada kripto para yatırımcılarının mesleklerine de bakılmış. Mühendisler yüzde 12.5 ile ilk sırada. Ticaretle uğraşanlar ve avukatlar yüzde 9.6 ile ikinci sırada. Onları yüzde 8.6 oranı ile finans sektörü çalışanları takip ediyor. Listenin en sonunda ise yüzde 1.6 ile IT'ciler var.



SİMGE UĞURLU KULAKLIKLA YİNE HİTİ BULDU

Bazı aksesuarların hayatınızda size şans getireceğine inanır mısınız? Ben inanıyorum, siz de inanın. Elime biraz eski ama tarz bir kulaklık geçiyor, öyle belli ki kulaklığın bir hikayesinin olduğu... Simge Sağın "Elinde tuttuğun benim uğurum" diyor, meğer bütün şarkılarını ilk o kulaklıkta dinlemiş. Ben de ona uyuyorum ve ilk şarkısı 'Sevmek Yüzünden'i o kulaklıktan dinliyorum. Simge, müzik kariyerindeki başarı grafiğini her şarkısında daha da yükseltti, bu şarkıda bugüne kadar yaptıklarının çok üzerine çıktı



Simge'ye pandemi öyle iyi gelmiş ki... Konservatuvarın Ses Eğitimi Bölümü'nde okurken, konserleri yüzünden okula ara vermişti. Bu süreçte eğitimine devam kararı almış. Bu dönem Simge terasında birçok sebze-meyve yetiştirmiş. Bir de şahane bir karavanı var Simge'nin, o karavanla tatil planları yapıyor, birine ben de katılacağım...



YOĞUN TEMPODA ÇALIŞANLARA ÖZEL UYGULAMALAR

Yoğun tempoda çalışan insanlara Apple Watch'un hayat kurtarıcı uygulamaları var. O uygulamalardan alınan raporlar ise çok faydalı. Örneğin, gece hangi aralıklarda uyandığımın raporu, ertesi gün toplantısını iptal etmem için gerçekçi bir veri olabilir. Aklıma gün içinde aniden gelen birçok fikri kolayca kaydetmek için de sesli notları kullanıyorum. Günlük hayatın koşturmacası sırasında su içmeyi de unutabiliyoruz, Waterminder sayesinde de hem kendimize günlük su hedefleri belirleyebilir, hem de içtiğimiz su miktarını takip edebiliriz.