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Haberler Funda Karayel 10 adaylık ile Mank mı 6 adaylık ile Momadland mi?
FUNDA KARAYEL
25 Nisan 2021, Pazar FUNDA KARAYEL

10 adaylık ile Mank mı 6 adaylık ile Momadland mi?

Heyecanla beklenen 93. Akademi Ödülleri Türkiye saatiyle bu gece saat 03.00'te başlayacak.
Tüm yıl nasıl gerçekleşeceğinin konuşulduğu tören, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllardan çok farklı olacak. Ama törenin ana mekanı her zamanki gibi ...
Törenin bazı kısımları şehrin iki farklı mekanı ve 'nda gerçekleşecek.
Tören için dünyanın farklı kentlerinde de özel stüdyolar tasarlandı. Örneğin Fransa'nın Oscar adayları için başkent Paris'te, İngiltere'nin adayları için ise başkent Londra'daki BFI Film Festivali alanında set kuruldu.

Hangi filmin en çok ödül alacağı konusunda herkesin bir tahmini var. Oscar adayları arasında adaylık sayısından dolayı Mank öne çıksa da fazla şansının olmadığı konuşuluyor. En İyi Kadın Oyuncu kategorisindeki yarış da tahmin etmesi güç belirsizlikte. Bu yıl en çok adaylık alan yapım 10 adaylıkla Mank olurken, onu 6 adaylıkla Nomadland ve The Trial of the Chicago 7 gibi yapımlar takip ediyor.
İzlediklerim arasında Nomadland en çok etkilendiğim ve bu yılki gönül oscarlarımın hepsinin sahibi diyebilirim.

Nomadland'in hikayesi 'in canlandırdığı ve ABD'nin batısında karavanıyla göçebe olarak yaşamını sürdüren, geçici işlerle para kazanan ve yol boyunca kendi gibi göçebe insanlarla tanışan Fern isimli kadın karakter etrafında şekilleniyor.
Filmde oynayanların çoğu profesyonel oyuncu değil, gerçek hayatta da göçebe yaşayan isimler.
Zhao, Promising Young Woman filminin yönetmeni Emerald Fennell ile beraber En İyi Film dalında aday olan iki kadın yönetmenden biri. Dilerim Chloe Zhao en iyi yönetmen ödülünün sahibi olur.

BOSEMAN EN İYİ ERKEK OYUNCUYU ALIR MI?

Bir diğer gönül oscarım ise geçtiğimiz yaz yaşamını yitiren 'e gidiyor. Ma Rainey's Black Bottom filmindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü dilerim 93. Akademi ödüllerinde kazanabilir.
En iyi belgesel dalında aday olan; Collective, Crip Camp, The Mole Agent, ve Time arasındaki gönül oscarım ise tartışmasız izlerken çok ağladığım My Octopus Teacher'a gidiyor. My Octopus Teacher duygusal ve ilginç bir hikayesi olan, doğaya duyarlı, teknik anlamda zorlukların üstesinden gelen bir yapım olarak, bir belgesel sinemacının günlük dalışları sırasında karşılaştığı bir ahtapotla bir yıl boyunca her gün biraz daha gelişen ilişkisini konu alıyor akademinin bu yapımdan etkilenmemesi mümkün değil o yüzden bu yapımın şansı çok yüksek ama ödül başkasına giderse gerçekten çok üzülürüm.

OSCAR TAHMİNLERİM

En iyi erkek oyuncu: Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom
En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand, Nomadland
En iyi yönetmen: Chloé Zhao, Nomadland
En iyi film: Nomadland
En iyi belgesel: My Octopus Teacher

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