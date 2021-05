28 Nisan'da, Formula 1'in Türkiye'ye Haziran ayında yeniden döneceği duyurulmuştu. Vaka sayımız o tarihte 40 binlerde, vefat sayımız ise 340 civarındaydı. İstanbul'a geri dönmesi planlanan yarışlar Intercity İstanbul Park'ın Formula 1TM yönetimiyle gerçekleştirilen anlaşmanın ardından, 11-12- 13 Haziran'da yapılacaktı ama olmadı. Anlaşma pek doğru yapılamamış belli ki çünkü takvime alınmamızla çıkarılmamız bir oldu. Üzücü olan şu ki, bunu İntercity'nin açıklamasıyla değil yabancı basından öğrenmemiz. Formula 1'i yayınlayacak S Sport'tan gelen kısa açıklamada '11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan F1 Türkiye Grand Prix'i iptal edildi' ifadeleri kullanıldı. Peki neden iptal oldu? Ve 'İstanbul'un sesi geri geliyor' diye duyuran İntercity, şimdi bu sesin iptal edildiğini neden açıklamıyor?







KAYNAKLAR DOĞRU MU?

Yabancı kaynaklar Türkiye Grand Prix'sinin, İngiltere hükümetinin Türkiye'yi kırmızı seyahat listesine koymasının ardından tehdit olarak görüldüğü için iptal edildiğini yazıyor. Birkaç yabancı haber sitesi ise Türkiye'deki artan Covid-19 vakaları sebebiyle Formula 1'in iptal edildiğini yazmış, halbuki böyle bir şey yok. Yazının başında belirttiğim gibi Formula 1'in takvimine dahil edildiğimiz gün vaka sayımız 40 binlerdeydi, şu an ise 10 binlere kadar indi.







ASFALT BEĞENİLMEDİ

Yine Türkiye'nin hakkı yendi ve kimse ne yabancı kaynakları doğruluyor ne bir açıklama yapıyor. Sağlık olsun olan, yine asfalta harcanan onca paraya oldu. Biliyorsunuz geçtiğimiz Kasım ayındaki yarış kesinleştiği zaman FIA'dan Türkiye'ye gelmişler ve pistin asfaltının eski olmakla beraber bir yarışı idare edebileceğini söylemişlerdi. Keşke öyle kalsaydı, pilotlara asfaltı beğendiremedik de. En çok şampiyonluk yaşayan pilot rekorunu kıran Lewis Hamilton'ın söylediklerini hatırlayalım: "Nedenini bilmiyorum ama zemini yeniden asfaltlamışlar. Bunun için milyonlar harcanmış. Islak yerlerde arabanın kontrolünü sağlamak imkansız. Burası harika bir pist... Burada uzun süredir yarış yapılmadığının farkındayım ama yeni asfalt için milyonlar harcamak yerine, sadece temizlemeleri yeterli olabilirdi. Nasıl oluyorsa bu zemin oldukça pürüzsüz. Pistler eskidikçe asfalt arasındaki açıklıklar büyür, böylece lastikler daha iyi çalışır, ancak buradakinde asfaltlar aşırı kapalı, oldukça düz ve parlak. Bence konulan yağ veya koydukları her neyse asfalttan sızıntı yapıyor."

Hamilton sizce de haklı mı? Pandemi koşullarında ekonomik açıdan herkesin zorlandığı yüksek maliyetli bu yarışın gerçekleşmeyecek olması belki daha hayırlı bir haber, kim bilir?

***

Sevgiliyi takibe karşı iyi niyet anlaşması



Hepimiz zaman zaman birçok kez anahtarımızı, cüzdanımızı ya da en sevdiğimiz eşyamızı kaybetmişizdir. Bu kaybetme alışkanlığımıza Apple'ın çıkardığı Airtag takip cihazı yeni bir çözüm getirdi ve tabii ki pek çok farklı deney ve hikaye de. Cihazı ister anahtarlarınıza takın, ister sırt çantanıza atın. Find My uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışıyor, bu uygulamayla eşyalarınızın nerede olduğunu görüyorsunuz hemen. 'Peki bunu sevgilimin arabasına ya da çantasına atabilir miyim, onu takip edebilir miyim?' diye soranlara üzücü haber çünkü cihaz kendini belli ediyor ve bir süre sonra ötmeye başlıyor. Özetle Apple, bu ürünü alanlarla bir nevi iyi niyet anlaşması yapıyor.







PİLİ 1 YIL GİDİYOR

Kullanıcılar, cihazlarının nerede olduğunu yalnızca kendileri görebiliyor. Konum verileri ve geçmiş saklanmıyor. Pili ise yaklaşık bir yıl gidiyor, ne zaman değiştirilmesi gerektiği de iPhone üzerinden size bildiriyor. Kullanıcılar bir Apple ID'ye 16 farklı cihaz tanımlayabiliyor. Çantaya, anahtara, cüzdana, bisiklete takmak ideal bence artık kaybettiklerimizin arkasından konuşmak yerine eşyalarımızı bulduğumuzdaki mutluluklardan bahsedebiliriz.