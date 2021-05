Geçtiğimiz günlerde Z kuşağının hakim olduğu bir kız ortamında şöyle bir konuşmaya şahit oldum: "Ben beta karakterle çok iyi arkadaş olurum, sigmayla sevgili olurum ama alfayla kesinlikle evlenirim."

"Nedir bunlar?" dediğinizi duyar gibiyim. Araştırmalarda kadınların en çok birlikte olmak istediği erkek tipinin alfa karakterler olduğu tespit edilmiş.

Alfa karakterli erkekler; her daim lider olan, fazla ilgiden hoşlanan, üstünlük kurmayı seven erkekler. Bir alfa, diğer alfalarla ya çok iyi anlaşır ya da hiç anlaşamaz. Orta yolu pek yoktur. Her şeyi o bilir ve kendini bir şekilde herkese sevdirir. Esasen baktığınızda şahane gözüken ama bir o kadar da zor olan karakterdir.







BETA'LAR MANTIKLI

Alfanın tam tersi karakter ise beta. Beta erkekler; kendi halinde, dikkat çekmeyen, ortalama kişilikler. Hep en iyi arkadaş olunacak tipler. Yazar ve gazeteci Rebecca Holman, alt başlığı 'Quiet Girls Can Run The World' olan 'Beta' adlı kitabında; Beta'ların sessizce ilerlediklerine, telaş yapmadıklarına, mantıklı olduklarına ve işlerini sakince hallettiklerine dair bilgiler yer alır.



GİZEMLİ SİGMA

Bir de Sigmalar varmış, özellikle son dönemde çok popüler bu tipler. Sigma erkekler, içe dönük, iddiasız, toplum içindeki yerleri konusunda endişe etmeyen cool tipler... Gizemliler biraz çünkü bilinmeyi çok istemezler. Bir sigma erkek asla bir grubun, ekibin veya takımın içinde olmak için çabalamaz. Alfa, bir grubun lideridir, beta grupta varlığıyla yokluğu bilinmeyendir. Sigmaları en iyi tanımlayan kelime ise kesinlikle gizemdir. Çözmesi hayli zor bir karakterdir, merak uyandırmayı sever. Bence hayatı da en iyi yaşayan tipler. Sigmalar, alfaların bilmiş tavırlarını ve betaların sessizliğini aynı bünyede buluşturan nadir karakterler.

Şimdi siz karar verin; alfa, beta, yoksa bir sigma erkek ile mi beraber olmak istersiniz?







SOSYAL ANKSİYETE BAŞLADI

Bu haftanın sosyal medya gündemi, Instagram'da beğenilerin kalkması oldu. Z kuşağı bu durumu "Sosyal anksiyetem tuttu" şeklinde karşıladı. Uzun zamandır beğenilme isteğinin kişilerde benlik karmaşasına yol açtığını görüyorduk zaten. Peki sizce neden like (beğeni) almak bu kadar çok önemseniyor? Kişi için beğenilmek, bir nevi onaylanma ihtiyacı, takdir edilme, sevildiğinin göstergesi gibi algılanabiliyor. Fotoğrafı çok beğeni alınca mutlu olunan, az beğenilince mutsuz olup, fotoğrafın hemen silindiği bir sosyal bağımlılıktan bahsediyorum. Mutlulukları sadece beğeni üzerine kurulu insanlar için bu beğenilerin kalkması bence son derece sağlıklı oldu. Düşünsenize kişilerin egolarını olumlu ve olumsuz etkileyen yegane unsur beğeniler. Bu bağımlılık varken kimse "Antidepresan kullanımı neden arttı?" diye sormasın çünkü azımsanamayacak bir psikolojik zarar söz konusu. Bu gelişmeyle gösteriş dünyası bir nevi sarsıntıya uğradı ancak zamanla buna da alışılır. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi bazen ızdıraplı olabilir. Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı, tüm beğeni bağımlılarına hayırlı olsun.







ALEYNA, FENOMENLERLE AYNI KLİPTE

Dünya yıldızlarının son yıllarda sıkça kullandıkları TikTok platformu, gençler arasında çok popüler. Hatta bu mecra artık filmler, diziler ve reklamlara da sıkça konu olmaya başladı. En son Aleyna Tilki, Dimes reklam çalışması için bir araya geldiği TikTok fenomenleriyle bir de video klip çekti. Türkiye için bir ilk olan bu klip, önce TikTok'ta, daha sonra tüm platformlarda yayınlanacak. "Tik- Tok'un en güzel yanlarından biri gençliği ve geleceği yakalamak" diyen Aleyna'ya katılmamak elde değil, o yüzden başarılı bir çalışma olmuş, tebrik ederim. Bu arada reklam filminin, Temmuz ayında gösterime girmesi planlanıyor.