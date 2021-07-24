Pandemiyle ilgili kaygıların tavan yaptığı tarihi günlerden geçiyoruz. Uyku bozuklukları, tükenmişlik duygusu, öfke eğilimi ve en yenisi de eko- kaygı. "O da ne?" dediğinizi duyar gibiyim.

Ekolojik kaygılardan bahsediyorum.



Çevresel sorunlara karşı duyulan umutsuzluk, çaresizlik bu kaygının temelini oluşturuyor. Birçok kişinin yaşadığı bu duygunun altında yatan faktörlerden biri de "Ya susuz kalırsak?" endişesi.

Bayramda yazlık yerlerdeki su kesintileri de bu kaygımızı iyice tetikledi, birçok insan kendisini psikolojik olarak kötü hissetti. Covid- 19'a karşı iki doz aşımızı olduk, peki kaygı salgınına karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Hem kaygılarımızı azaltmak hem de gezegeni kurtarmaya yardımcı olmak adına işe çok az su kullanmaktan başlayabiliriz.

Çünkü zaten eğer su tasarrufunda bulunmazsak ağustos ayı ciddi bir şekilde su kesintileriyle geçecek.

Dünyamızda bir süredir dikkatleri üzerine çeken küresel çevre ve iklim problemleri maalesef ki sandığımızdan çok daha hızlı bir şekilde büyüyor.

Acilen yararcı bakış açılarına ve farkındalık yaratacak projelere ihtiyaç var.





MOR CEPKEN GELENEĞİ BELGESEL OLUYOR

Yörük kültüründe mor cepken giyen bir kadının, köy meydanına, herkesin görebileceği bir yere çıkması; 'Eşimden şiddet görüyorum ve boşanmak istiyorum' anlamına gelirdi. Bu kadına köylüler tarafından yardım edilir, kocası ise dışlanırdı.

Yönetmen Cansel Karacan, bu kültürün kadına şiddeti önlemede önemli geleneklerinden biri olan 'mor cepken'in belgeselini çekiyor. Şahane bir konu. Daha önceden 'Annemin Sinemaları' ve 'Tersine Göç' adlı belgesellerini izlediğim yönetmen, bu kez yörük kızlarının çeyizlerine ilk konulan giysilerden biri olan mor cepken geleneğini izleyiciyle buluşturacak.

Bu geleneğin modern hayatla birlikte unutturulmaya çalışılması, kadınların ellerinden haklarının alınmasıyla eşdeğer bir öneme sahip.

Yönetmen Karacan; 'Mor Cepken' adlı belgeselini; şiddet gören, katledilen kadınlara ses olması amacıyla çektiğini, kadınları koruyan, kollayan gelenek ve yasaların hep devam etmesi gerektiğini söylüyor. Karacan, "Erkek şiddetiyle karşılaşan veya bu durumdan tedirginlik duyan kadınlar mor cepkenle sokaklara çıksın. Böylece devlet ve sivil toplum işbirliği ile kadınlara bir koruma kalkanı oluşturulabilir" dedi.





YETENEK DOĞALARINDA VAR!

Bir etkinlik düşünün ki müzik, gastronomi, çağdaş sanat, doğallık hepsi bir arada olsun. Türkiye'nin ilk organik içerikli gazlı içecek serisi Organics by Red Bull'un Bodrum Sail Loft ve Marmaris Bonjuk Bay'de gerçekleştirdiği etkinliklerden bahsediyorum. Merak etmeyin sadece yazlık yerlerde değil tüm yıla yayılacak şekilde planlanmış etkinlikler, ciddi bir eğlence vadediyor.

Benim katıldığım Bonjuk Bay'de; 'Yetenek doğasında var' mottosuyla düzenlenen ve alanında birbirinden yetenekli isimlerin olduğu etkinliklerde; Sebahat Karcı'nın renkli ve organik el işi tasarım atölyesi, miksoloji deneyimleriyle yetenekli sanatçı Evrencan Gündüz'ün performansı ile şahane bir gün batımı izledik. Fotoğrafçı Dilan Bozyel de 'Organik Anlar' projesi için şahane kareler yakaladı.

Artık etkinlikler, bir şeyleri göstermek, tattırmak üzerine değil deneyimler üzerine kurgulanıyor, bence bu da başarıyı getiriyor. Bu arada merak edenler için doğal kaynaklardan elde edilen içerikler arasında Ginger Ale; tadı, altın rengi ve kokusuyla favorim.