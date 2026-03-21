Bayramlarda Bodrum'dan bildirmek bende bir gelenek. Bayram ziyareti sonrası yollar, kaçak yapılar, iskeleler, yeni açılacak merakla beklenen oteller ne durumda diye kendimi yine sokaklarda buluyorum. Bayramda Bodrum'dayım, hava da hiç ısınmış gibi değil ama sohbetler çoktan yaz moduna geçmiş durumda. Herkesin ağzında aynı soru: 2026 yazı nasıl olacak? Bu kez mesele sadece rezervasyonlar ya da beach programları değil hissedilen şey daha farklı. Bodrum bu yaza ilk kez bu kadar ayarları yapılmış giriyor, daha kontrollü, daha net ve sürprizlere pek yer bırakmayan bir sezon yaklaşırken beklenti de heyecan da alışılmışın biraz dışında. Artan denetimler ve bölgedeki jeopolitik gerilim, sezonun ruhunu doğrudan etkileyecek gibi gözüküyor. Hem denizde hem karada kontrollerin artacağı, özellikle teknelere ve gece mekanlarına sürpriz denetimlerin yapılacağı kulislerde yüksek sesle konuşuluyor. Nereden mi biliyorum, arefe günü Bodrum'a gelen herkes jandarma tarafından arabaları köpeklerle aranarak Bodrum'a giriş yaptı. Denetim şimdiden başlamadı, bu daha hazırlık demek.

DİREKT UÇUŞLAR ARTTI

Direkt uçuş sayısındaki ciddi artış Bodrum'u sezona avantajlı başlatacak. Avrupa'dan gelen turist için artık daha erişilebilir, daha pratik ve daha güvenli alternatif bir destinasyon şu an Bodrum. Göcek'te uygulanmaya başlanacak koylarda teknelerin uzun süreli konaklama yapmasına sınırlama ihtimali, "yazlık gibi kullanılan" özel koyların kaderini değiştirebilir. Yol çalışmaları yok denecek kadar az ama denetimler zirvede. Bu yaz Bodrum daha akıcı ama daha disiplinli olabilir. Kış aylarının bol yağışlı geçmesiyle barajların doluluk oranı ciddi şekilde artmış durumda. Geçtiğimiz yıllarda sık sık gündeme gelen su kesintileri ve altyapı yetersizlikleri bu yaz en azından başlangıç için büyük bir risk gibi görünmüyor. Su konusu, Bodrum'un kronik sorunlarından biri olmaktan çıkmasa da 2026 yazına daha rahat bir giriş yapılacağı konuşuluyor.

KÖPEKLERLE KONTROL

Bodrum girişinde klasikleşen GBT kontrolleri bu yıl daha da sıkılaşmış durumda. Arefe günü yapılan uygulamalarda araçların köpeklerle aranması, güvenlik politikasının artık daha ciddi bir noktaya taşındığını gösteriyor. Edinilen bilgilere göre bu yaz hem girişlerde hem de ilçe genelinde denetimlerin artarak devam etmesi bekleniyor. Bu durum yalnızca bireysel ziyaretçileri değil, eğlence sektörünü de doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü Bodrum'un gece hayatı uzun zamandır sadece müzik ve eğlenceyle değil, aynı zamanda nasıl göründüğüyle de gündemde. Bu yaz parti yapan mekanların kendilerini daha net, daha şeffaf ve kurallara uygun şekilde konumlandırmaları gerekecek. Devam eden soruşturmalar ve artan denetimler, özellikle yüksek ses, ruhsat ve kapasite konularında daha kontrollü bir sezonun sinyalini veriyor. Öte yandan Bodrum'un doğası da bu yaz sahnede. Kaçak yapılaşmaya karşı başlatılan yıkım süreçleri yeniden hız kazanmış durumda. Özellikle sahil şeritlerinde ve iskelelerde yaşanan yıkım krizleri, bu yazın en çok konuşulacak konularından biri olmaya aday. Görünen o ki, yalnızca yeni yapılar değil, mevcut düzen de yeniden şekillendiriliyor. Tüm bu gelişmeler bir araya geldiğinde ortaya daha kontrollü, daha denetimli ama aynı zamanda daha sürdürülebilir bir Bodrum tablosu çıkıyor. 2026 yazı belki eskisi kadar rahat olmayacak, ama daha düzenli ve daha net, sınırları olan bir sezon olacağı kesin. Ve belki de ilk kez, Bodrum'un hikayesi sadece eğlenceyle değil, kurallarla da yazılacak. Herkese sevdikleriyle mutlu bir bayram diliyorum.

ARABA KULLANIRKEN RUJ SÜRENE CEZA MI VAR?

Sosyal medyada, birçok forumda tartışılan bir konu; ruj sürmek kırmızı ışıkta da mı yasak, yok artık ruj sürmek için 21 bin mi vereceğiz? İsyanlar sayfa sayfa. Kadın sürücülere gelen kötü habere göre; araç içinde ruj ve eyeliner kullanmak yasaklanıyor. Forumlarda tartışılıyor ama emin miyiz gerçekten. Kurala uymayan kadın sürücülere yaklaşık 21 bin TL ceza uygulanması bekleniyormuş. İstanbul'un yoğun temposunda sürekli bir yere yetişmeye çalışan bütün kadınların arabada son bir makyaj rötuşu vardır, bunun cezası olmamalı. Ben trafikte küfreden, parmak sallayan, yola çöp atan erkek sürücülere ceza gelmesini beklerken fatura yine neden bizim rujumuza kesildi merak ediyorum. Her türlü trafikte tehlike oluşturacak hareketin karşısındayım elbette, cezaların da daha çok olması gerektiğine inanıyorum ama bu ruj meselesine ne yalan söyleyeyim çok üzüldüm.