2026 FIFA Dünya Kupası için New York'tayım. Turnuvanın resmi heyecanı henüz ilk düdükle sınırlı değil; sokaklardan metro istasyonlarına kadar şehrin her köşesinde futbol konuşuluyor. Ben de Uber Türkiye'nin davetlisi olarak, bu büyük organizasyonun perde arkasındaki en önemli başlıklardan birini deneyimleme fırsatı buldum.

Dünya Kupası gibi milyonlarca insanı aynı anda hareket ettiren dev organizasyonlarda en büyük sorun genellikle maçın kendisi değil, stadyuma ulaşmak ve maç sonrası şehirde hareket edebilmek oluyor. Özellikle New York ve New Jersey hattında oynanan karşılaşmalar öncesinde trafik, taraftarların en çok konuştuğu konu.

Bu arada herkes gibi biz de Brezilya'nın maçını izlemek istiyorduk. Bu maç çok değerli, çünkü Brezilya tarihteki en çok dünya kupasını kazanan takım ve hiçbir açılış maçını kaybetmemiş. Kahvaltımızı yaptıktan sonra büyük heyecan içinde yollara düştük. New Jersey stadyumuna, 14 kişilik Uber Max ile rahatça ulaştık. Ama oraya vardıktan sonra tarihi bir olay yaşandı. Brezilya, Fas ile berabere kaldı.

Gelelim kupa günlüğümde aklımda kalan en ilginç anlara... Knicks taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Dünya Kupası otobüslerini yaktı. New York'ta basketbol, futboldan rol çaldı. İsviçre kampında yılan çıktı. Futbolcular antrenmandan çok doğa yürüyüşüne çıkmış gibi hissetti. Bazı taraftarlar maç biletleri olmasına rağmen ülkeye girişte sorun yaşadı. Bir grup taraftar yanlış stadyuma gitti. Kuzey Amerika'nın devasa coğrafyasıyla ilk kez tanıştılar. Brezilyalı taraftarlar tribünleri karnaval alanına çevirdi.

Üç ülkede düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda birçok taraftar aynı turnuva için üç farklı vize ve uçuş planı yapmak zorunda kaldı. Dünya Kupası'nın ilk haftasında en çok duyulan soru: "Maç kaçta?" değil, "Bu stadyum hangi ülkede?" New York'ta Dünya Kupası coşkusu yaşanırken şehir bir yandan da Knicks şampiyonluğunu kutladı. Bazı turistler hangi kutlamaya denk geldiğini anlamaya çalıştı. Bu arada, bu gezi sırasında seyahat planlamasının ne kadar hayati olduğunu da şirketin travel uygulaması sayesinde öğrenmiş oldum.



SÜRPRİZ KONUK: BACKSTREET BOYS

New York'ta Dünya Kupası heyecanı sadece statlarla sınırlı değil. Turnuva, sporun yanı sıra müzik, sanat ve eğlenceyi de aynı çatı altında buluşturan dev bir festivale dönüşmüş durumda. Bu atmosferi en iyi yansıtan etkinliklerden biri ise Uber One'ın Dünya Kupası partisi oldu. Gecenin en büyük sürprizi, 90'lı yıllara damga vuran efsane grup Backstreet Boys'un sahneye çıkmasıydı. Yıllar sonra onları canlı dinlemek, bir konserden çok zaman yolculuğu gibiydi. İlk notalarla birlikte salondaki herkes aynı anda gençliğine döndü. "I Want It That Way", "Everybody (Backstreet's Back)" ve "As Long As You Love Me" gibi hafızalara kazınan şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Farklı ülkelerden gelen taraftarlar, takımlarının formalarıyla aynı şarkılarda buluşurken, futbolun insanları bir araya getiren gücü bu kez müzikle kendini gösterdi.



FUTBOL TOPU HEYKELLERİ

Şehrin dört bir yanında hissedilen Dünya Kupası ruhu, sanat projeleriyle de sokaklara taşınıyor. 'The Art of the Game' adlı kamusal sanat girişimi kapsamında New York ve New Jersey genelinde, futbol topundan ilham alan 23 dev heykel sergileniyor. Modern sanatın önde gelen kurumlarının önerdiği sanatçılar tarafından tasarlanan eserler; parklar, meydanlar ve ulaşım merkezlerinde ziyaretçilerle buluşuyor. Böylece Dünya Kupası, stadyumların dışına çıkarak şehri adeta açık hava galerisine dönüştürüyor.