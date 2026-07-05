Bodrum sezonunu bu sene işlerden dolayı biraz geç açabildim. Hemen en merak edilen "Dolu mu, boş mu?" sorusuna cevap vereyim. Hafta sonu dolu, hafta içi daha sakin mekanlar. Yol çalışmasının olmadığı bir sezon yaşayacağız diyebilirim. Çöp ve su sıkıntısı da şimdilik yok gibi her ne kadar belediye işlerine bu yaz karışmayacağım desem de kendimi yine tutamıyorum.

Gelelim deniz ve koylardaki duruma, o meşhur Cennet Koyu yine bildiğiniz gibi. Hani tekneler öyle uzun süre kalamayacaktı? Hani herkes biraz dolaşıp gidecekti? Hani koylar nefes alacaktı? Vallahi şaka gibiyiz çünkü Cennet Koyu yine otopark olmuş durumda. Tekneler birbirine o kadar yakın ki birinden diğerine geçip tüm koya sadece teknelerin üzerinden yürüyerek ulaşabilirsiniz. Süre kısıtlaması mı? O sadece kağıt üzerinde kalan çok tatlı bir tavsiyeden ibaretmiş meğer. İnsanlar teknelerini bağlayıp yazlık ev konforunu denizin ortasına kurmuş keyiflerine bakıyorlar. Kısacası kurallar uygulanıyor ama sadece yandaki koyda uygulanıyor gibi görünüyor. Bodrum'da her şey yolunda yani kural var ama uygulayan var mı orası tam bir muamma.

KOCA KAYAYI YERİNDEN SÖKTÜLER

Bodrum'dan Marmaris'e doğru yola çıkan 107 metrelik devasa süper yat Mar açıklarda süzülürken karaya bağlanmaya çalışıyor ve sonuç olarak koca bir kayayı yerinden söküp alıyor. "Olur böyle şeyler" sakın demeyin, çünkü olmamalı. Doğayı katletmekte sınır tanımayan bu tekne sahiplerine küçük bir tavsiyem var. Ağaçlara çivi çakıp kayaları yerinden sökmeyi bırakın ve teknenizi biraz açığa park edin. Deniz sizin kişisel malınız ya da teknenizin oyun alanı değil. Kendi konforunuz uğruna o koyları ve canlı yaşamını yok etmeye hakkınız yok. Biraz daha ileriye demir atıp yürümek ya da botla karaya çıkmak o kadar da zor olmasa gerek. Sahilleri ve kayaları olduğu gibi bırakın ki bizden sonra gelenler de biraz olsun doğayı görebilsin.



ÜTÜYÜ NEDEN DENİZE ATTINIZ?

Bodrum sahillerinde yaza hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor ve dalgıçlar deniz dibini temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Yapılan son çalışmalarda denizden tam 370 kilogram atık çıkarıldı. Bu miktar tek başına bile ürkütücü bir tabloyu gözler önüne seriyor. İşin daha da garip tarafı ise denizden çıkan eşyaların listesi. Dalgıçlar denizin dibinde plastikler ve metaller arasında şaşkınlık verici nesnelere ulaştı. Bunların arasında damacanalar ve tek kullanımlık ürün atıkları var. Ancak listenin zirvesinde yer alan bir nesne var ki akıllara durgunluk veriyor. Evet, denizden bir ütü çıktı. Sormadan edemiyor insan. Bir insan neden ütüsünü denize atar? Belki de ütü yapmak artık o kadar sıkıcı gelmiştir ki kişi ütüyle olan tüm bağını koparmak istemiştir.

Bodrum Belediyesi ekipleri çıkan atıkları farkındalık oluşturmak için sahilde sergiledikten sonra geri dönüşüme gönderiyor. Bu çok değerli bir çalışma. Ancak asıl ihtiyaç duyulan şey deniz temizlemekten ziyade insanların denize çöp atmayı bırakması. Deniz temizliği yaz boyunca devam edecek. Bu harika bir haber. Bodrum'un maviliğini korumak için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ama lütfen bir dahaki sefere ütülerinizi evde bırakın. Denizin ütüye ihtiyacı yok. Balıklar zaten yeterince doğal görünüyor.



KORSAN TAKSİLERE CEZA

Bodrum sokaklarında korsan taksi devri artık ciddi bir baş ağrısı olmaya başladı. Yazın yoğunluğuyla birlikte her köşede türeyen bu yasal olmayan araçlara binmek gerçekten büyük bir risk. Cezalar artmaya başladı, kendi güvenliğinizi hiçe sayıp hiç tanımadığınız birinin direksiyonuna teslim olmak tatilinizi bir anda kabusa çevirebilir. Denetimler sıkılaşıyor ve bu korsanlara artık göz açtırılmıyor.

Lütfen siz de bu tuzağa düşmeyin çünkü gideceğiniz yere ucuz ulaşmak isterken aslında kendi can güvenliğinizi tehlikeye atıyorsunuz. Arkadaşlarınıza da mutlaka söyleyin ve bu korsan taksi işine bulaşmayın. Yasak olduğu için yakalandığınızda sizin de başınız ağrıyabilir hem de herhangi bir sigorta veya güvenceniz olmadan yola çıkmanın hiçbir mantıklı yanı yok. Güvenilir olan lisanslı taksileri veya toplu taşıma araçlarını tercih edin.