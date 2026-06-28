Evet 24 yıl bekledik 6 günde elendik ama ABD Türkiye maçı biraz olsun yüzümüzün gülmesine sebep oldu. Buraya kadarmış bazı futbolcuların belki de ilk ve son Dünya Kupası deneyimiydi. Gelelim Los Angeles Türkiye tanıtımı nasıldı, neler yaşandı kısmına.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Turkish Vibe Zone', Türkiye'nin kültürünü ve hikayesini dünyayla paylaşacağı özel bir buluşma noktası oldu. Ben bu organizasyonda ne olup bittiğini yakından takip ettim. 'Turkish Vibe Zone by Chobani' klasik bir taraftar alanı değildi. Daha ilk adımı attığınız anda "Türkiye is here" sloganının sadece bir reklam cümlesi olmadığını anlıyordunuz. Gerçekten de Türkiye oradaydı. Los Angeles'ın tam merkezinde kurulan alana girdiğiniz anda sizi Türk bayrakları, çay kokusu, simit, baklava, lokum ve Türk kahvesi karşılıyordu. Bir yanda çocuklar oyun oynuyor, diğer yanda yabancı turistler ilk kez Türk kahvesi tadıyor. Futbolun etrafına kurulan bu atmosfer, Türkiye'nin enerjisini ve misafirperverliğini hissettiriyordu. Bana göre en etkileyici tarafı buydu.

Çünkü büyük spor organizasyonlarında ülkeler artık sadece sahadaki skorlarla yarışmıyor. Hafızalarda bıraktıkları deneyimle de yarışıyorlar. Türkiye bu kez "Biz de buradayız" demedi; "Gel, bizi tanı" dedi. Alanın en dikkat çeken yönlerinden biri de herkes için bir şeyin düşünülmüş olmasıydı. Türk mutfağından ikramlar, konserler, stand-up gösterileri, DJ performansları, dev ekran yayınları... Kısacası ne ararsanız vardı.

TÜRK KÜLTÜRÜ YAŞATILDI

'Turkish Vibe Zone by Chobani'; rap sanatçısı Mero, hiphop müziğin önemli isimlerinden Murda, ABD'de yaşayan vatandaşları, Türk müziğiyle buluşturdu. Komedyen Doğu Demirkol'un sahnesinin başarısını bilmeyeniniz yoktur, ABD'de de yine büyük bir kahkaha rekoruna imza atmış desem hiç abartmış olmam. Emrah Karaduman ve geleneksel Anadolu ezgilerini modern ritimlerle buluşturan Derdo Disco performanslarıyla dikkat çekmiş, West Coast hip-hop kültürünün tanınan isimlerinden Shaq Gonzoe de başarılı sahnesiyle programa uluslararası bir renk katmış.

Sadece Türk vatandaşları değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçiler de saatlerini burada geçiriyordu. Organizasyonun en büyük başarısı tam olarak buydu. İnsanlara Türkiye'yi anlatmaya çalışmıyordu; Türkiye'yi yaşatıyordu. Bir futbol turnuvasının ortasında adeta küçük bir Türkiye kurulmuştu. Bazen insanlar ülkeleri müzelerden tanır, bazen filmlerden... Bu kez ise Türkiye; bir bardak çaydan, sıcak bir 'hoş geldiniz'den, birlikte söylenen şarkılardan ve aynı heyecanla izlenen maçlardan tanındı. "Türkiye is here" dediler. Ve gerçekten de öyleydi, başarılı bir tanıtım atağı oldu. Emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum ve nice tanıtım ataklarını görmek dileğiyle diyorum. İyi Pazarlar.

JOEY KİNG NEDEN TÜRKİYE FORMASI GİYDİ?

ABD ile Türkiye arasındaki 2026 Dünya Kupası maçında sahadaki futbol kadar tribündeki bir detay da sosyal medyanın gündemine oturdu. Hollywood oyuncusu Joey King'in Türkiye formasıyla maça gelmesi pek çok kişiyi şaşırttı. İlk bakışta sürpriz gibi görünen bu tercihin arkasında ise sıcak bir aile hikayesi vardı. Joey King, aslında tribünde iki ülkeyi birden destekliyordu. Basına yansıyan bilgilere göre oyuncu, Türkiye formasıyla birlikte ABD şapkası takarak hem kendi ülkesine hem de ailesinin Türk tarafına destek verdi. Bunun nedeni ise eniştesinin Türk olması.

Bu bağ yeni değil. Joey King, 2024 yılında kız kardeşi Kelli King'in İstanbul'da gerçekleşen düğünü için Türkiye'ye gitmiş, sosyal medya hesabında da ülkeye dair sıcak paylaşımlarda bulunmuştu. O dönemde "Türkiye'yi seviyorum" diyerek Türk kültüründen ve ailesinin gördüğü misafirperverlikten övgüyle söz etmişti. Dünya Kupası gibi turnuvaların en güzel yanlarından biri de futbolun sadece ülkeleri değil, insanları da bir araya getirmesi. King'in tribündeki tercihi de bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Bazen bir forma sadece bir milli takımı değil, aile bağlarını, kültürler arası yakınlığı da temsil edebiliyor.

Los Angeles'taki karşılaşmada pek çok Hollywood yıldızı ABD'yi desteklerken, Joey King'in Türkiye formasıyla tribünde yer alması dikkat çekti ve sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri haline geldi. Maç sonunda Türkiye'nin ABD'yi 3-2 mağlup etmesiyle birlikte bu kareler daha da fazla paylaşıldı.