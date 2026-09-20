Outlet gezmek, modern insanın en masum bağımlılığıdır. Artık tatiller bile doğrudan o devasa açık hava outlet köylerine kavuşmak için planlanıyor. Bu işin kitlesel bir çılgınlığa dönüştüğü yer şüphesiz Asya ve özellikle Çin'dir. Çinli turistlerin outbound (yurtdışı) seyahatlerinde alışveriş, turizm katsayısının en büyük motorudur. Paris'teki La Vallée Village ya da Londra yakınlarındaki Bicester Village gibi simgesel outlet köylerine adım atın; ellerinde devasa boş valizlerle akın eden Çinli turist ordularını görürsünüz. Onlar için seyahat budur. Ekonomide 'turizm katsayısı' dediğimiz şey, bir turistin harcadığı her kuruşun ülkenin ekonomisinde oluşturduğu o muazzam çarpan etkisidir. Outlet turizmi, bu katsayının en yüksek çalıştığı alandır. Çünkü gelen turist lüksü ucuza almanın verdiği psikolojik rahatlıkla restoranları doldurur, taksi kullanır ve vergi iadesi kuyruklarında saatler geçirir. Fransa ve İtalya gibi ülkeler, tasarımcı markalarının outlet köylerini birer cazibe merkezine dönüştürerek milyarlarca euroluk vergi hariç (tax-free) alışveriş geliri elde eder.

KUSURSUZ BİR İLLÜZYON

Global Blue verilerine göre, uluslararası gezginlerin harcama ivmesinde outlet merkezleri her zaman geleneksel cadde mağazalarından daha yüksek sepet ortalamalarına sahiptir. ABD'de de durum farklı değil, turistler sırf o 'Factory Outlet' tabelasını görmek için otoyollarda saatler harcar. Kısacası outlet turizmi; insanlara "Akıllıca alışveriş yaptım" tatmini vererek ekonominin çarklarını dönüştüren kusursuz bir illüzyondur. Dünyanın dört bir yanından kalkıp binlerce kilometre yol kat ederek o kasalarda kuyruğa girenler aslında 'fırsatı yakalamış olma' zaferini satın alıyorlar. Valizleri boş götürüp tıkabasa doldurma sanatı yaşasın. Ve evet İstanbul'a da yakışır bir outlet geldi.



FLORENTIA VILLAGE'DAN GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk lüks designer outleti Florentia Village görkemli bir törenle ilk misafirlerini ağırladı. Ben de açılışta oradaydım, bir kere dünyanın en büyük organizasyonlarına imza atan Balich Wonder Studio'nun hazırladığı özel gösteri muhteşemdi. Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında hayata geçirilen Florentia Village'da açılış gösterisi ana merdivenlerdeki iki piyanonun eşlik ettiği karşılama performansıyla başladı. Puccini'nin dünyaca ünlü aryalarının seslendirildiği opera bölümünün ardından gecenin en dikkat çekici anlarından biri yaşandı. Ana sahnenin ardından gösteri Florentia Village'ın meydanlarına ve bahçelerine taşındı. Bu dev yatırım, İstanbul'a sadece yeni bir alışveriş merkezi değil; dünya standartlarında lüksü ve İtalyan mimari soluğunu getiren yepyeni bir turizm ve cazibe merkezi kattı. Sürprizlere hazırlıklı olun çünkü ilerleyen günlerde bu projenin getireceği yenilikleri tüm detaylarıyla yazacağım, siz önümüzdeki günlerde mutlaka gezin derim!



ÇOCUKLARI TAKLİT VİDEOLARINIZA KULLANMAYINIZ!

Sosyal medyanın karbon kopya evrenine hoş geldiniz. Burada bir fikir doğar, milyonlarca kalp (like) tarafından göklere çıkarılır ve kısa süre içinde vicdansız taklitçilerin ellerinde, neşesi alınmış birer cesede dönüştürülür. Isparta'daki o meşhur mobilyacı babanın ve kameralar karşındaki o tatlı, doğal, alaycı kızın başarısını hatırlarsınız. "Niye rahat koltuk alıyorsunuz ki, misafir gelip gitmesin!" repliğiyle sektöre soluk getiren o dürüst mizah, maalesef Türkiye'nin yaratıcılık fakiri esnaf ve girişimcilerinin eline düştü. Şimdi her köşe başı, orijinal fikri kopyalamaktan aciz "ilham avcılarıyla" dolu. Orijinal işin alametifarikası neydi? Samimiyet, zamanlama ve en önemlisi doğallık. Kızın o ofansif, alaycı dili bir senaryo ezberinden ziyade içten gelen bir mizah barındırıyordu. Peki, "Akıl akıldan üstündür" diyerek yola çıkanlar ne yaptı? Güzellik merkezleri, sanat atölyeleri ve merdiven altı işletmeler, evdeki çocukları veya yeğenleri kameralar önüne atıp "Annemin yaptığı iş berbat" dedirtmeye başladı. Mizahın ruhunda olan hiciv, yerini "takipçi kasmak için yapılmış" zorlama mimiklere bıraktı. Anladım ki beyin jimnastiği zahmetli geliyor kimilerine ya da kendi özgün seslerini bulacak cesaretleri yok. Bir başkasının tutmuş formülünü aynen kopyalamak, en kolaya kaçma sanatı varken üstelik. "Kötü bir orijinal, iyi bir taklitten her zaman iyidir" sözünü tarihe gömen yeni çağımızda, herkes en kötü taklidi yapmak için birbiriyle yarışıyor. Ben Isparta'ya sırf mobilyacı baba ve kızı sektöre nefis bir soluk getirdiği için tebrik etmeye gideceğim.