Geçtiğimiz seçimlerde CHP, Yıldız Tilbe'nin 'Kandıramazsın Beni' adlı şarkısına talip olmuş ama sanatçı şarkısının kullanılmasına izin vermemişti. Yine aynı CHP, daha önce de 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısına talip olmuş ama besteci Cengiz Onural "Hayır" demişti. Olayın ardından Kılıçdaroğlu, "Onlara sanatçı demiyorum" diyerek büyük tepki görmüştü. CHP'nin bu kez kapısını çaldığı sanatçı Bora Duran oldu. Popçunun son dönemde popüler olan 'Bana Doğru' adlı şarkısını isteyen parti yetkilileri, bu görüşmeden de eli boş döndü. İstediği hiçbir şarkıyı alamayan CHP için o zaman bir şarkı da benden gelsin: Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı!'







DOĞAL PLATODA BİR DÜNYA STARI

'Castle in the Snow' şarkısıyla ülkemizde de büyük ilgi gören Kadebostany adlı grup, sessiz sedasız ülkemize gelip gitti. Ekip, yeni şarkılarına klip çekmek için Kapadokya'da bir hafta kaldı. Bence dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Kapadokya'nın methini onlar da duymuş olacaklar ki bu platoyu kullanmışlar. Bu arada kliplerini bir Türk yönetmen çekmiş; Hasan Kuyucu. Ben de izlemek için sabırsızlanıyorum. Bana ulaşan kamera arkası görüntülerden grubun hayranları için birkaç kare paylaşıyorum.







'AH BİR ATAŞ VER'İN YÜREK BURKAN HİKAYESİ

Her türkünün farklı bir hikayesi vardır. Kimi kara sevdayı, kimi gurbeti, kimi özlemi anlatır ama biri var ki, hikayesi beni benden alır: 'Ah bir ataş ver, cigaramı yakayım...' Dumlupınar Denizaltısı, çarpışmanın etkisiyle saniyeler içinde sulara gömülür. Gemideki 81 mürettebattan 59'u hayatını kaybeder. Geriye yalnızca 22 kişi sağ kalır. Onlar da geminin torpido bölümünde mahsur kalırlar. Nasıl kurtulacaklarını düşünürken telefon şamandırasını su yüzeyine fırlatmaya karar verirler. Bu sayede gemi ile irtibat da sağlanır. Gemidekiler, 22 kişiyi kurtarmak için seferber olurlar ve onlara şöyle bir uyarıda bulunurlar: "Oksijeni idareli kullanmak istiyorsanız şarkı- türkü söylemeyin, asla sigara içmeyin!" Aradan saatler geçer, umutlar tükenir. Tam bu anda gemiden çaresizce bir anons gelir: "Türkü söyleyebilirsiniz ve sigara içebilirsiniz." O 22 kişi, yaşadıkları şokla hep bir ağızdan şu türküyü söyler: 'Ah bir ataş ver cigaramı yakayım / Sen sallan gel ben boyuna bakayım / Uzun olur gemilerin direği / Ah çatal olur efelerin yüreği / Yanık olur anaların yüreği'... 18 Mart, yani iki gün sonra Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü yıldönümü. Birileri çıkıp bu türküyü şehitler için okusa ne güzel olurdu.







YILDIRIM'IN TOP 5'İ

Tüm dünyanın konuştuğu ünlü boksör Avni Yıldırım'ın müzik listesinde hangi şarkılar olduğunu merak ettim ve kendisine sordum. İşte Yıldırım'ın bu hafta en çok dinlediği beş şarkı:



1- Iggy Azalea- 'Team'

2- Machine Gun Kelly- 'Rap Devil'

3- Eminem- 'Fall'

4- Kanye West - 'Stronger'

5- French Montana - 'No Stylist ft. Drak'