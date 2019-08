Geçtiğimiz günlerde Vadistanbul Yaz Konserleri kapsamında sahnede büyük bir isim vardı: Selda Bağcan... Bağcan'ın Anadolu kokan, hüzün kokan sesinden muhteşem bir konser dinledik izledik. Sevenleri hep bir ağızdan ustanın eski-yeni tüm şarkılarına eşlik etti. Bağcan, konser sırasında yatsı ezanı okununca şarkılarına ara verdi. Ustanın, ezana duyduğu saygı sevenlerinden büyük alkış aldı. Aynı konserde Bağcan'ın yaptığı 'özgürlük' vurgusu da takdire değerdi.

Ünlü sanatçı, ülkemizde sanata ve sanatçıya son yıllarda verilen değerle ilgili kısa ve duygulu bir konuşma yaptı. Belli ki bu sadece bir konuşma değil, bir teşekkür niteliğindeydi.

Bağcan, "Biliyorsunuz 1972- 1992 yılları arasında 20 yıl boyunca yasaklıydım.

Şarkılarım çalınmamıştı, artık hepsini sizlerle söylüyorum" dedi.

Evet yıl 2019, çok şey değişti memlekette. Selda Bağcan çok haklı, sanatçıların müziklerini yapabiliyor olmaları çok önemli.

Ve konser bitti, binlerce ses hep bir ağızdan vaktinde yasaklanmış şarkıları özgürce tekrar tekrar söylediler...



Emine Bulut için sahneye çıkacaklar

Genç şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada herkese önemli bir çağrı yaptı.

Bastık bugün, yüreğimizi acıtan, içimizi adeta yangına çeviren Emine Bulut için çıkıyor sahneye. Genç yaşına ve henüz müzik kariyerinin başında olmasına rağmen Bastık'ın bu hareketinin daha eskilere de örnek olmasını istedim. Onun çağrısını ben de buradan yineliyorum: Bir bilet de sen al. Bulut'un yavrusunun eğitimine katkıda bulun.

Herkesi de bu konsere karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bastık'ın çağrısına yanıt veren sanatçıları da yürekten tebrik ediyorum.

Anıl Piyancı, Aybüke Albere, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev, Oğuzhan Koç, Reynmen ve Yase konsere katılıp şarkı söyleyeceklerini duyurdu.

Ben Fero ise çok istese de konseri nedeniyle katılamayacağını belirtti ve destek olan tüm sanatçıları tebrik etti. Bakanlığımızın da tüm süreçleri takip etmesi içimizi rahatlattı.

Umarım bu duyarlılık diğer çocukları da kapsar.



Rap'in iki başarılı ismi

Şehinşah, Türkçe rap müziğin en iyi isimlerinden biri. Dönem dönem yayınladığı parçalar ile önemli bir hayran kitlesine ulaşan rap şarkıcısının kariyerinin merak konusu olduğunu biliyorum.

Şehinşah, aslında Ufuk Yıkılmaz'ın sahne adı. Grafiti sayesinde raple tanışan ve kendisini bu kültürün içinde bulan başarılı rapçi, Youtube'da milyonluk şarkılara imza attı.

'Kralların kralı' anlamına gelen Şehinşah, rap müziğin de kralı olacak gibi görünüyor.

Bahsetmek istediğim bir diğer rapçi de Anıl Kasarcı, bilinen sahne adıyla Muşta.

Muşta rap'le 2001'de tanıştı ve ilk kaydını 2003'te yaptı. Çok ciddi bir tarzı var ve çok başarılı.

'Avare', 'Islah', 'Sokak Serserisi', gibi birçok şarkısı var.

Bu arada Şehinşah ve Muşta'nın birlikte çok başarılı şarkılara imza attığını söylemek gerekiyor.

Kariyerlerinde başarılar diliyorum.



Ceza kimleri dinliyor?

1- Saint JHN - Lust ft. Janelle Kroll

2- ZillaKami x SosMula Lamborghini Getaway

3- JID - Off Da Zoinkys

4- Montana Of 300 - Chiraq vs. NY

5- Gunna - Speed It Up