Geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde Mabel Matiz, Volkswagen Arena'da muhteşem bir müzik şölenine imza attı. Onu izleyenler arasında tabii ki ben de vardım. Kendisini tanımama rağmen canlı dinlemeye vakit bulamamıştım. Menajeri Ufuk Sarı ve Habil Ceyhan misafirliğinde bu fırsatı değerlendirdim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum; müziği, müzik aşkı ve bilgisi ile hep takdir ettiğim Mabel'e olan hayranlığım izlediğim sahne performansı ile daha da arttı. Sanatçı, kendine has tarzı ile kült bir müzik insanı olmayı başarmış. Konserde bir ara hepimizin iyi bildiği düğün-dernek, halay şarkıları da söyledi. Bu sürpriz bende bambaşka hisler yarattı. Hit şarkılarının yanı sıra yaptığı bu ters köşe ile 'Caney Caney' ve 'Mardin Kapı' gibi şarkıları kendi tarzı ile öyle güzel harmanladı ki; bu kadar sevilmesinin ve benimsenmesinin sebebi de bu olsa gerek. Bu kadar farklı duruş ve tarza sahip olmasına rağmen toplumun her kesimi tarafından sevilmesinin altında bu çok renkliliği yatıyor bence. Ayrıca tek bir kitleye hitap etmiyor. Ve belki de bir müzik adamı için en kıymetli olan da bu! Seçilmiş ya da dayatılmış kitlelerin değil, bütünün sevgilisi Mabel Matiz. Performans sonrası tebrik etmek için kulisine gittiğimde ona konserinde binlerce kişinin halay ile kendisine eşlik ettiğini hatırlattım. Tüm mutluluğu ve heyecanı yüzünden okunuyordu.



SOKAKTA MÜZİK KEYFİ

Geçtiğimiz haftalarda da bir yazımda sokak müzisyenlerinden bahsetmiştim. Bu kez de Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde rastladığım iki genç yeteneği de yazmadan geçemeyeceğim. Boş yoğurt kovaları ile harika bir perküsyon resitali dinledim geçenlerde. Bu iki delikanlı, gelip geçen herkesin yüzünde bir gülümseme bırakıyordu. Her ne kadar müzik aleti çalmak sonradan öğrenilse de boş yoğurt kaplarından bu kadar güzel enstrüman sesi çıkartmak; hem büyük aşk, hem büyük yetenek ister diye düşünüyorum.

Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da böyle yetenekler için özel çalışmalar yaptığını biliyorum. Geçtiğimiz günlerde sanatçılar, gazeteciler, tiyatro ve sinema sahipleriyle bir araya gelen başkan, sanata ve sanatçıya verdiği kıymeti dile getirmişti.



SONER SARIKABADAYI KİMLERİ DİNLİYOR?



BECKY G. / MALA SANTA



JUSTIN BIEBER / YUMMY



CAMILO & PEDRO CAPO / TUTU



İLKAY ŞENCAN / DUM DUM



BAD BUNNY / CARO