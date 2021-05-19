Tüm dünya son günlerde İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı zulme kilitlenmişken acının ve gözyaşının toprağından bir müzik sesi yükseldi... Filistinli 12 yaşındaki Abdurrahman'ın yaşama ve varolma umudu ile dünyaya haykırdığı sözlerinden etkilenmemek mümkün değil. Küçük yaşına rağmen yazdığı şarkı tüm dünyada büyük ses getirdi. Eminem'in beat'i üzerine kendi duygularını kaleme alan bu yürekli çocuk, müziğin dilinin ne kadar evrensel olduğunu bize bir kez daha kanıtladı. Küçük Filistinli şarkısında "İşgal mi görmek istiyorsun? Evinizden kovulduğunuzu hayal edin.



Bizler canlarımız için dua ediyorken onlar evlerimize sahip çıkmak için dua ediyor" diyor. Küçük Filistinli'nin videosu şimdiden 2.4 milyon kez izlendi, aktör Tyrese Gibson ve Grammy ödüllü müzik yapımcısı DJ Khaled gibi uluslararası sanatçılar tarafından paylaşıldı. Khaled, paylaşımında "Sevgi ve barış için dua ediyorum" dedi. Filistinli Abdurrahman'ın tüm dünyayı etkileyen performansı hakkında rap dünyasının ünlü isimleri de şu yorumları yaptı:



Uzi: "12 yaşında bir çocuğun koskoca adamlardan daha cesur olması saygı uyandırıcı."

Zen-g: "Filistinli küçük kardeşimin videosunu izledim. İçinden geçenleri bu kadar saf ve öz güvenli bir duruşla söylemesi tüylerimi diken diken etti. Umarım hayat ona başka böyle şeyler söyletmez, uyarım herkese bir ders olmuştur."

Heja: "Abdurrahman kardeşimiz çok büyük bir rap'çi degil belki ama onun o rap'çilerden daha büyük bir kalbi var. Ve maalesef o kalbinden çıkan sözleri insanlık adına utanarak dinliyorum."

Murda: "Özgür Filistin."



TÜRK RAP'ÇİLERİN ULUSLARARASI BAŞARISI

Geçtiğimiz günlerde müzik adına dünya çapında başarılı işler yapan, müzikal otorite diyebileceğimiz Fatih Tozlu ile buluştuk, Türkiye ve Avrupa'da yapılan işler hakkında konuştuk... Kendisi dünyaca ünlü birçok rap müzik sanatçısının kariyer planlamalarında büyük katkısı olmuş, iyi bir müzik adamı.. Avrupa'da tanınan hatta listelerde en üst sıralarda yer alan Türk rapçilerden söz etti. Mesala MERO'nun (Enes Meral) aldığı sayısız ödüllerle yurt dışında müzikal gündeme damga vurduğunu söyledi. Tozlu, Ufo361 yani Ufuk Bayraktar'ın da dünyaca ünlü isimlerle yaptığı düetlerin yurt dışında büyük ses getirdiğini ancak ülkemizde henüz değerinin bilinmediğini belirtti.



Öte yandan Murda da bizi yurt dışında gururlandıran bir rap'çi. Bu isimlerin ülkemizde daha fazla değer kazanması gerektiği konusunda ben de Fatih Tozlu ile aynı fikirdeyim. Bu isimlerin ülkemizde de ciddi organizasyonlar ile daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sevgili Fatih bu tarz çalışmalar için her türlü iş birliğine hazır olduğunu, pandemi süreci sonrası bunları hayata geçirmek için elinden geleni yapacağını söylüyor. Bu arada Tozlu, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan dünyada eşi benzeri görülmemiş bir projesinden de bahsetti ama büyüsü kaçmasın diye bahsetmek istemiyorum.