Türk rap müziğinin son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Lvbel C5, paylaştığı kapsamlı konser takvimiyle gündemin zirvesine yerleşti. 'Fellas Tour' adını taşıyan turne kapsamında ünlü rapçi, Türkiye'nin dört bir yanında ve Avrupa'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada hayranlarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan hit parçaları, sahnedeki enerjisi ve genç kitle üzerindeki etkisiyle dikkat çeken Lvbel C5, bu turneyle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Turne programı incelendiğinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Trabzon gibi Türkiye'nin önemli şehirlerinin yanı sıra; Berlin, Paris, Londra, Milano, Viyana, Zürih, Frankfurt, Amsterdam gibi Avrupa'nın müzik merkezleri de öne çıkıyor.

ABD ayağında ise New York, Washington DC, Chicago, Dallas, Miami ve Los Angeles konserleri dikkat çekiyor. Paylaşılan afişte yer alan 'No Silence For 5 Months' ifadesi, Lvbel C5'in önümüzdeki aylarda durmaksızın sahnede olacağının da güçlü bir mesajı niteliğinde. Yoğun turne temposu, sanatçının global ölçekteki yükselişini ve Türk rap müziğinin uluslararası sahnedeki görünürlüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım alan konser takvimi, hayranlar arasında büyük bir heyecana neden oldu.

Özellikle yurt dışında yaşayan Türk dinleyiciler, Lvbel C5'i canlı izleme fırsatını uzun süredir beklediklerini dile getirirken, Avrupa ve Amerika konserlerinin biletlerine şimdiden yoğun ilgi olduğu konuşuluyor. Lvbel C5, 'Fellas Tour' ile yalnızca bir konser serisine değil; Türk rap'inin dünya sahnesindeki iddiasını ortaya koyan güçlü bir müzikal yolculuğa imza atmaya hazırlanıyor. Turnenin her durağında yüksek enerji, kalabalık salonlar ve unutulmaz performanslar müzikseverleri bekliyor.

TÜRKÜLERİ, OĞLUNUN SAZINDA YENİDEN HAYAT BULDU

Benimde yakından tanığım bir isim olan Türk halk müziğinin unutulmaz sanatçısı Engin Nurşani, 25 Aralık'taki vefat yıl dönümünde Sancaktepe'de düzenlenen anlamlı bir geceyle anıldı. Sanatçının anısına gerçekleştirilen etkinlikte, Nurşani'nin dostları ve sevenleri bir araya gelerek usta ozanın sevilen eserlerini hep bir ağızdan seslendirdi. Anadolu'nun sesi olan bu ezgiler, izleyicilere hem hüzün hem de vefa duygusunu aynı anda yaşattı.

Anma gecesinin en özel anı ise sanatçının oğlu Ozan Engin Ayhan'ın sahneye çıkmasıyla yaşandı. Babasının türkülerinden birini bağlaması eşliğinde seslendiren Ozan Engin Ayhan, güçlü yorumu ve sahnedeki duruşuyla izleyenleri adeta mest etti. Sazın tellerinden yükselen notalar, salondaki herkes için duygu dolu bir yolculuğa dönüştü. Sancaktepe'de düzenlenen bu özel gece, yalnızca bir anma değil; Engin Nurşani'nin eserleriyle, yetiştirdiği mirasla ve oğlunun sazında hayat bulan müziğiyle yaşamaya devam ettiğinin de güçlü bir göstergesi oldu. Alkışlar, usta ozanın adının ve türkülerinin uzun yıllar boyunca unutulmayacağını bir kez daha kanıtladı.