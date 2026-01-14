Şarkılarını Orta Doğu'nun kadim melodileriyle harmanlayan Filistin asıllı Ürdünlü şarkıcı Zeyne, Türkiye'deki dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Modern R&B altyapılarını Arap ezgilerinin duygusal derinliğiyle bir araya getiren sanatçı, sahnedeki güçlü vokali ve özgün yorumuyla dikkat çekiyor.

10 Nisan'da Şişhane'deki bir mekanda gerçekleşecek konserde kapılar 21.00'de açılacak, 22.00'de başlayacak performansla birlikte dinleyiciler, Doğu ile Batı arasında kurulan etkileyici bir müzikal köprünün parçası olacak. Zeyne'nin repertuvarı; çağdaş R&B'nin ritmik dinamizmini, Arap müziğinin melankolik ve mistik dokusuyla buluşturarak benzersiz bir atmosfer yaratıyor.

Uluslararası müzik sahnesinde son dönemin yükselen isimlerinden biri olarak gösterilen Zeyne, kimliğinden ve köklerinden beslenen anlatımıyla yalnızca bir konser değil, aynı zamanda kültürel bir deneyim vadediyor. Sahne ışıkları altında yankılanacak her notada; aşk, özlem ve aidiyet temaları güçlü bir hikâye anlatımına dönüşecek. Türkiye'de müzikseverler için kaçırılmayacak bu gece, farklı coğrafyaların seslerini tek bir ritimde buluşturan özel bir buluşma olmaya aday.



ÇAKAL'DAN SERT TAVIR: 'SUSMAM LAZIM'

Türk rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Çakal, kendine özgü tarzını daha da keskinleştirdiği yeni teklisi 'Susmam Lazım' ile dinleyicinin karşısına çıktı. Güçlü duruşu, net mesajı ve modern prodüksiyon anlayışıyla öne çıkan parça, yayınlanır yayınlanmaz hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

'Susmam Lazım', yalnızca bir şarkı değil; Çakal'ın müzikal yolculuğunda geldiği noktayı ve söylemekten vazgeçmediği gerçekleri temsil eden bir manifesto niteliğinde. Flow'undaki sertlik, sözlerdeki doğrudanlık ve atmosferik beat'ler, parçayı ilk saniyeden itibaren yakalıyor. Şarkının tüm prodüksiyon sürecinin Berk Erdemanar imzası taşıması ise işin teknik kalitesini üst seviyeye çıkarıyor.

Klip tarafında da iddialı bir ekip dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Burak Kılıçkaya yer alırken, görüntü yönetmenliğini Bedirhan Kurt üstleniyor. Görsel anlatımı güçlendiren klip, şarkının karanlık ve kararlı ruhunu başarıyla yansıtıyor. Yapımcı Ninetyfive imzası, projenin bütününde profesyonel ve uluslararası standartlarda bir iş ortaya koyulduğunu gösteriyor.

Çakal, 'Susmam Lazım' ile hem kendi kitlesini memnun ediyor hem de Türk rap'te sözünü sakınmayan tavrını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu dönüş, sanatçının üretim temposunun ve kreatif çizgisinin önümüzdeki dönemde de gündemi belirleyeceğinin güçlü bir sinyali.



ELİF PITIRLI'DAN YENİ TEKLİ

Elif Pıtırlı, yeni teklisi 'And İçmişsin'i dinleyici ile buluşturdu. Sözü-müziği Yalın imzasını taşıyan şarkı, sanatçının güçlü vokal yorumunu öne çıkaran yeni döneminin ilk çalışması olarak dikkat çekiyor. 'And İçmişsin', Pıtırlı'nın sahne enerjisini ve vokal karakterini stüdyo kaydına taşıdığı güçlü bir yorum sunuyor.

1995'te İzmit'te doğan Pıtırlı, müzikle iç içe bir ailede büyüdü. Annesinin Türk sanat müziği, babasının ise George Michael ve Bob Marley sevgisi, sanatçının müzikal dünyasının şekillenmesinde önemli rol oynadı.