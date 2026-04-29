Dünya Fikri Mülkiyet Günü kapsamında önceki gün düzenlenen, MESAM, MSG ve MÜYAP'ın Türkiye müzik sektörünün son yıllardaki güçlü yükselişini açıkladığı basın toplantısına ben de katıldım. Verilere göre Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyen müzik pazarlarından biri haline geldi. IFPI raporuna göre Türkiye, dünya müzik pazarında 24. sıraya yükselerek 9 basamak birden ilerledi. 2025 yılında toplam kayıtlı müzik geliri 144,3 milyon dolara ulaşırken, yıllık büyüme oranı yüzde 60,1 oldu. Bu oran, dünya ortalamasının yaklaşık 10 katı olarak dikkat çekti.

Gelirin en büyük bölümünü dijital platformlar oluşturdu. Türkiye'de müzik gelirlerinin büyük kısmı ücretli abonelikler ve reklam destekli streaming modellerinden elde edildi. Fiziki satışlarda ise plak ve koleksiyon ürünlerine ilginin artmasıyla yüzde 129,6'lık büyüme yaşandı.

MESAM ve MSG tarafından eser sahiplerine 2025 yılında 2,1 milyar TL'nin üzerinde telif dağıtımı yapıldı.

Bu tablo, yaratıcı emeğin ekonomik karşılığının güçlendiğini ortaya koydu. Recep Ergül, Türkiye'nin fikri mülkiyet alanında önemli bir seviyeye geldiğini söylerken, Ferhat Göçer ise dijital platformlarda Türkiye'nin daha adil gelir paylaşımı alması gerektiğini vurguladı. Toplantının öne çıkan başlıklarından biri de yapay zekâ oldu. Sektör temsilcileri, yapay zekâ ile üretilen içeriklerin telif sistemini tehdit ettiğini belirterek, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda güncelleme çağrısı yaptı.



DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU!

Taverna müziğinin 80 yaşındaki efsane ismi Fedon, 30 yıl sonra öyle bir single yapıyor ki... Bu yazın en çok konuşulan ismi olmaya şimdiden aday!

Yunan müziğinin usta kalemi Takis Mousafiris imzalı "Kirios İrtha Kirios Fevgo" ile sahalara dönen Fedon, "Beyefendi geldim, beyefendi gidiyorum" diyerek meydan okuyor!

Duygu yüklü yapısı ve ritmiyle dinleyiciyi başka dünyalara taşıyan şarkının klibi, yapay zekayla Yunan adalarında hazırlandı. Deniz, tekne ve otomobillerle süslenen görseller, Fedon'un renkli yaşam tarzını yansıtıyor. Ve asıl bomba ikinci şarkı! Yıllardır Bodrum'da yaşayan ve adı bu şehirle özdeşleşen Fedon'un "Bodrum'da" adlı parçasının söz ve müziği Zeynep Talu imzalı. Bodrum'un ikonik mekanlarına göndermeler yapan şarkı "Bodrum'da yaşanan Bodrum'da kalır" sloganıyla yazın marşı olmaya aday!



ENGİN PAKETÇİ İLE UMUT AKYILDIZ'DAN DÜET

İşadamı Engin Paketçi (E.P), müziğe olan tutkusunu profesyonel kariyere dönüştürdü. Çocukluk yıllarından bu yana müziğe ilgi duyan Paketçi, istikrarlı bir yükseliş sergiliyor.

İlk projesi Çıkmaz Sokak'ta sanatçı dostu Umut Akyıldız ile işbirliği yapan Paketçi, ikinci çalışmasında da Akyıldız ile yeniden bir araya geldi. İkilinin birlikte seslendirdiği "Sensiz Bir Yere Gitmem" adlı düet, dinleyicilerle buluşarak sanatçının müzikal yolculuğunda önemli bir adım daha oldu.