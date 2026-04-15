Marsi, dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan ilk teklisi 'Unutuldun' ile müzik sahnesine iddialı bir giriş yaptı.

Henüz ilk şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Marsi, enerjisi yüksek bu çıkışıyla adından söz ettirmeye başladı.

Parça; hareketli yapısı, modern prodüksiyonuyla dinleyiciyi ilk saniyeden yakalıyor. Akılda kalıcı ritmi ve dinamik akışıyla öne çıkan şarkı, özellikle dans odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Şarkıyla birlikte yayınlanan klip ise bu enerjiyi görsel olarak bir üst seviyeye taşıyor. Yoğun dans performansları ve akıcı sahneleriyle öne çıkan klip, kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya ve konuşulmaya başladı. Yayınlandığı ilk hafta itibarıyla dijital platformlarda hızlı bir yayılım yakalayan 'Unutuldun'; özellikle genç dinleyici kitlesi arasında güçlü bir etkileşim oluşturmuş durumda. Marsi'nin bu çıkışı, yeni nesil müzik sahnesine hızlı ve net bir giriş olarak değerlendiriliyor.

Bu çıkışla birlikte Marsi, sadece yeni bir isim değil; sahnede enerjisiyle fark yaratan bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Marsi, önümüzdeki dönemde yayınlayacağı projeler ve sürpriz iş birlikleriyle bu yükselişi büyütmeye hazırlanıyor.



AKSAN'DAN YENİ ŞARKI

Türk rap sahnesinin üretken isimlerinden Aksan, yeni teklisi 'Günah' ile dinleyiciyle buluştu. Enerjisi ve karanlık atmosferiyle dikkat çeken parça, sanatçının müzikal çizgisini daha da sert ve kişisel bir noktaya taşıyor. Şarkının en çarpıcı yanı ise tamamen Aksan'ın imzasını taşıması. Söz, müzik, prodüksiyon, düzenleme ve mixing süreçlerinin tamamını üstlenen sanatçı, projeyi baştan sona kendi dünyasından çıkarıyor. Mastering tarafında ise Adham F dokunuşu, şarkının teknik kalitesini üst seviyeye taşıyor.

'Günah'; adıyla uyumlu bir şekilde içsel çatışmaları, hataları ve yüzleşmeleri merkezine alıyor. Aksan bu parçada sadece bir hikâye anlatmıyor; dinleyiciyi de bu karanlık atmosferin içine çekiyor. Sert beat yapısı ve yoğun vokal performansı, parçanın etkisini artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.



İNGİLİZ İNDİE ROCK GRUBU İSTANBUL'A GELİYOR

İngiliz alternatif rock sahnesinin kült gruplarından Wolf Alice, 15 Temmuz'da Küçükçiftlik'te sahne alacak. 2013'te genç bir grup olarak kendi kuşaklarına ayna tutarak yola çıkan Wolf Alice, geçen yıl yayınladıkları dördüncü albümleri The Clearing ile dönemin en önemli gruplarından biri konumuna geldi. Üstelik geçtiğimiz günlerde sahiplerine ulaşan BRIT Ödülleri'nde 'yılın grubu' ödülünü kazandılar.

My Love Is Cool ile gençliğin duygularını yakalayan grup, 2018'de Mercury Prize kazanan Visions Of A Life ve 2022'de İngiltere müzik listelerinde 1. sıraya çıkan Blue Weekend ile yükselişini sürdürdü.

Bugüne dek Harry Styles dahil pek çok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştılar, dünyanın dört bir yanında turnelere çıktılar.

Primavera Sound, Radio 1's Big Weekend ve Glastonbury gibi festival sahnelerinde tarihi performanslar sergileyen grup, çoğu ülkede biletleri tamamen tükenmiş bir turneyle albümü kutlamaya devam ediyor. Bu turnenin 2026 duraklarından biri de İstanbul olacak.

Ellie Rowsell'in güçlü vokali, grubun tanıdık gitar tonlarıyla birleşerek hem nostaljik hem çağdaş bir sound yaratıyor. Bu eşsiz müzik ziyafetini kaçırmayın!