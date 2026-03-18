Sinema yalnızca görüntülerden ibaret değildir. Bir sahneyi unutulmaz yapan çoğu zaman arka planda duyduğumuz müziktir. Bazen bir piyano melodisi, bazen yükselen bir orkestra, bazen de bir şarkının sözleri... İşte bu yüzden Oscar Ödülleri'nde "En İyi Film Müziği" ve "En İyi Şarkı" kategorileri, sinemanın ruhunu temsil eden en özel alanlardan biridir. 2026 Oscar sezonu da müziğin sinemadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu yıl aday olan filmler ve kazanan eserler, müziğin bir hikâyeyi nasıl büyüttüğünü güçlü şekilde kanıtladı.

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ OSCAR'I

Adaylar:

■ 'Bugonia'

■ 'Frankenstein'

■ 'Hamnet'

■ 'One Battle After Another'

■ 'Sinners'

Müziklerine imza atan isimler:

■ Ludwig Göransson: Daha önce Black Panther ve Oppenheimer gibi filmlerle de Oscar kazanmış dünyaca ünlü bir film müziği bestecisi.

■ Alexandre Desplat: Hollywood'un en saygın bestecilerinden biri; The Grand Budapest Hotel ve The Shape of Water gibi filmlerle Oscar kazanmıştı.

■ Max Richter: Modern klasik müziğin en önemli isimlerinden biri, minimalist ve duygusal film müzikleriyle tanınır.

■ Jonny Greenwood: Radiohead grubunun gitaristi; son yıllarda film müziklerinde çok güçlü bir kariyer yaptı.

■ Jerskin Fendrix: Deneysel müzik tarzıyla son yılların yükselen film müziği bestecilerinden biri.

Bu kategoride ödülü kazanan 'Sinners'-Ludwig Göransson atmosferik yapısı ve dramatik orkestrasyonu ile jüriyi etkileyerek yılın en iyi film müziği ödülüne ulaştı. Film boyunca kullanılan müzikler yalnızca sahneleri desteklemekle kalmadı; karakterlerin psikolojisini ve hikâyenin karanlık tonunu izleyiciye derin biçimde hissettirdi.

EN İYİ ŞARKI OSCAR'I

Adaylar:

■ "Golden" – KPOP Demon Hunters

■ "I Lied To You" – Sinners ■ "The Girl in the Bubble" – Wicked: For Good

■ "Dear Me" – Diane Warren: Relentless

■ "Sweet Dreams of Joy" – Vivia Verdi

Kazanan "Golden" – KPOP Demon Hunters oldu.

(Müzik & söz: Teddy Park, Danny Chung, Vince (Kush), 24)

"Golden", K-Pop sound'unu sinemaya taşıyan enerjik yapısıyla Oscar jürisinin dikkatini çekti ve 2026'nın En İyi Şarkısı seçildi.

Şarkı yalnızca film içinde değil, yayınlandığı platformlarda da büyük yankı uyandırdı. Bu durum Oscar ödüllü bir şarkının sinema dışındaki müzik dünyasında da nasıl güçlü bir etki yaratabildiğini gösteriyor. Sinema tarihinde birçok film, müzikleri sayesinde hafızalara kazınmıştır. Çünkü müzik sahnenin duygusunu yükseltir, karakterlerin iç dünyasını anlatır, izleyicinin hafızasında kalıcı bir iz bırakır. Bir düşünün... Birçok filmi hatırladığımızda ilk aklımıza gelen şey çoğu zaman o filmin melodisidir. Bu nedenle Hollywood'da büyük prodüksiyonlar için film müzikleri ayrı bir sanat dalı olarak görülür. Besteciler, yönetmenlerle birlikte aylarca çalışarak filmin ritmini belirler.

MÜZİĞİN PRESTİJİ

Oscar'da müzik ödülü kazanmak yalnızca bir başarı değildir; aynı zamanda bir bestecinin kariyerinde dönüm noktasıdır. Film müzikleri çoğu zaman konserlerde çalınır, albüm olarak yayımlanır ve yıllar sonra bile dinlenmeye devam eder. 2026 yılında "Sinners"ın güçlü film müziği ve "Golden"ın küresel hit etkisi, müziğin sinemadaki rolünü bir kez daha kanıtladı. Sinema görsel bir sanat olabilir, ancak duyguları harekete geçiren şey çoğu zaman müziktir. Oscar ödülleri de her yıl bunu hatırlatır. Bir sahne bazen yalnızca birkaç saniye sürer... Ama doğru müzikle o sahne bir ömür akıllarda kalır. Ve işte bu yüzden, Oscar'da kazanılan her müzik ödülü bize aynı gerçeği hatırlatır: Sinema görüntüyle başlar, ama ruhunu müzikle bulur.



DÜNYACA ÜNLÜ DJ'LER İSTANBUL'DA

Dünya gündemi ne kadar olumsuz başlıklarla meşgul olsa da hayat bir şekilde ritmini bulmaya devam ediyor. Eğlence sektörü, gece hayatı ve müzik; tüm bu karmaşanın içinde insanlara nefes aldıran alanlar olmayı sürdürüyor. Çünkü bazen bir gece, haftaların yükünü omuzlarınızdan alabiliyor. Geçtiğimiz yaz sosyal medyada neredeyse her kaydırmada karşımıza çıkan bir isim vardı. Story'lerde, festival videolarında, Ibiza'dan Mykonos'a uzanan görüntülerde... Ünlü İtalyan prodüktör MoBlack. Afro House'un küresel yükselişinde kilit rol oynayan bu isim, 17 Nisan gecesi Klein Phönix sahnesine geri dönüyor. MoBlack'i sadece bir DJ olarak tanımlamak eksik kalır.

Kurucusu olduğu MoBlack Records ile adeta bir ekol yarattı. Afro ritimleri modern elektronik dokularla buluştururken ortaya koyduğu vizyon, bugün global dans müziğinin ana akımlarından birine dönüştü. Setlerinde yalnızca beat değil; kültür, coğrafya ve duygu dolaşıyor. İstanbul gecesiyle bu enerjinin yeniden buluşacak olması şimdiden heyecan verici. Gecenin bir diğer güçlü ismi Murmusica. Before Sunset Çeşme'nin '2Gethr' serisinin resident DJ'i olarak yaz boyunca Ege sahillerinin ritmini belirleyen Murmusica, groove odaklı ve dans edilebilir set yapısıyla dikkat çekiyor. Lineup'ın dikkat çeken bir diğer ismi ise Nodus. Toolroom Records, Make The Girls Dance Records çıkışlı projeleriyle uluslararası kulüp sahnesinde güçlü bir yer edinen Nodus, özellikle 'Rakkas' ile global ölçekte ses getirmişti. Dünyaca ünlü DJ Hugel'in de beraber projeler yaptığı Nodus bu gecede İstanbul'daki dinleyicileriyle bir araya geliyor.